“The Good Doctor” es una de las series de televisión estadounidense favoritas del público. El drama médico emitido a través de ABC ha enganchado a los espectadores desde su estreno en 2017, recibiendo elogios de la crítica por la gran actuación de Freddie Highmore en el papel protagónico de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio, que llega a trabajar en San Jose St. Bonaventure Hospital.

Actualmente la serie se encuentra en su cuarta temporada, sin embargo, solo se han emitido cinco capítulos, ya que han tomado un descanso y estarán de regreso en enero de 2021. Mientras esperamos más historias, te mostramos 10 detalles ocultos sobre Shaun Murphy que los fanáticos pueden haberse perdido, según el portal web “Screenrant”.

“The Good Doctor” se estrenó el 25 de septiembre de 2017, desde entonces se convirtió en una de las series de televisión más populares (Foto: ABC)

1. SÍNDROME DE SAVANT: El doctor Shaun Murphy no solo tiene autismo, sino que también tiene una condición extremadamente rara llamada síndrome de Savant. Una persona normal que tiene este síndrome es increíblemente brillante en algunos campos, pero, si una persona autista tiene este síndrome, es casi un superhumano, por lo que tiene un conjunto de habilidades que superan a otros seres humanos promedio.

2. PADRES ABUSIVOS: Los padres de Shaun eran muy abusivos física y psicológicamente, por lo que su hermano y él se escaparon de su casa. Su madre era sensible hacia él, pero probablemente no le importaba lo suficiente como para hacer algo al respecto.

3. SU EDAD ACTUAL: El doctor Glassman dijo en la escena inicial que conocía a Shaun desde hacía 14 años. Esto significa que Shaun tiene alrededor de 26 años en la primera temporada.

4. COMPETENTE EN ESPAÑOL: Shaun Murphy es un doctor súper inteligente, pero su área de especialización no se limita solo a la medicina, también es bastante experto en idiomas. Entiende y habla español con facilidad. El actor Freddie Highmore tiene dos primeros títulos en español y árabe de la Universidad de Cambridge.

5. LA MADRE ADOPTIVA: Cuando el hermano de Shaun murió en un accidente, su viejo amigo y mentor Glassman lo ayudó con un hogar de acogida. La madre era muy distante con él, sin embargo, se mostraba preocupada. Estaba realmente destrozada cuando las autoridades tuvieron que llevárselo después de que ella se enfermara.

“The Good Doctor” recibió elogios de la crítica por la gran actuación de Freddie Highmore en el papel protagónico de Shaun Murphy. (Foto: ABC)

6. AMA EL FÚTBOL: Shaun ama el fútbol. Se menciona en más de un episodio que ama el deporte. La serie nos muestra a Shaun Murphy recordando los flashbacks de su infancia en los que quería jugar al fútbol, pero los otros niños lo acosan e incluso lo golpean. Incluso cuando estos recuerdos están irrevocablemente unidos al dolor que le causaron, le gusta recordar esos momentos.

7. NO LE GUSTAN LAS PREGUNTAS: Shaun odia absolutamente las confrontaciones. Esto fue descubierto cuando Claire busca conectarse con él de alguna manera y entender cómo trabaja. Es por ello que acude al Dr. Glassman para saber cómo vincularse con él, este último le pidió que encontrara una salida. En medio de una conversación unidireccional, se dio cuenta de que él no estaba respondiendo a las preguntas, pero normalmente le respondía cuando ella no estaba preguntando algo.

8. AMA A LOS GATOS: Este detalle se reveló sutilmente cuando Shaun acababa de llegar a su nuevo apartamento y vio un gato salvaje tirado en su terraza. Esa noche, su nueva vecina Lea vino a buscar unas pilas y le dijo que no alimentara al gato, ya que nunca lo dejaría solo si lo hacía. Pero, en la siguiente escena, se muestra que compró comida enlatada para el gato y la sacó afuera.

9. LEA PODRÍA HABER SIDO SU NOVIA: A Shaun le gustaba mucho Lea y era bastante evidente que ambos tenían una especie de química cuando se conocieron por primera vez. También fue la primera mujer que le agradó a Shaun. Sin embargo, todo esto se fue por la ventana cuando se fue de viaje sin decírselo a Shaun. Ella podría haber sido su novia si no lo hubiera hecho.

10. DIFICULTAD EN LA EMPATÍA COGNITIVA: Shaun es autista, así que tiene problemas para lidiar con las emociones. Sin embargo, con el tiempo, ha mejorado con éxito su empatía emocional hasta un punto en el que, aunque no siempre pregunta directamente a la persona, parece comprender bien el estado emocional de una persona.

“The Good Doctor” se encuentra en su cuarta temporada. (Foto: ABC)

