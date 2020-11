La cuarta temporada de “ The Good Doctor ” se estrenó el lunes 2 de noviembre de 2020 con dos episodios, ‘Frontline Part One y Part Two’, que mostró a los médicos y enfermeras del San José St. Bonaventure enfrentándose a la pandemia de coronavirus. Además, contó con el regreso de dos antiguos personajes de la serie de ABC.

Cuando la crisis sanitaria empieza la relación amorosa de Lea y Shaun se pone a prueba porque deben separarse y Murphy debe mudarse con Park. En tanto, Claire y Lim se ven obligadas a lidiar con las presiones laborales y con el duelo por la muerte de Meléndez.

Durante varios meses, los protagonistas de “ The Good Doctor ” luchan con la devastadora crisis y los efectos en sus vidas.

¿QUÉ PASÓ EN “THE GOOD DOCTOR: FRONTLINE”?

Por un lado, la convivencia ocasiona problemas entre Shaun y Park, quien tiene que ser la voz de la razón. Además, Glassman, por su edad, no puede salir a trabajar y se queda jugando en línea. Esto obviamente provoca tensiones en su matrimonio.

Los primeros episodios del drama médico de ABC no solo se centran en los doctores también se muestra la historia de algunos pacientes. Poco tiempo después de ser conectada a un ventilador, la paciente embarazada de Park entra en labor de parto y todo sale bien.

Sin embargo, el paciente de Shaun que también está conectado a un respirador, aún tiene pronóstico reservado. Aunque su esposa exige que le digan que estará bien, Shaun le explica que no puede hacer eso porque se trata de algo nuevo para todos.

De regreso a casa, Shaun recibe la visita de Lea, pero por miedo a poner en peligro la salud de la mujer que ama, no le permite entrar aunque le deja sentarse afuera de la puerta. Pero no es la única pareja que debe lidiar con esos problemas, La esposa de Glassman se mudó a la habitación de invitados, mientras que Park y Mia hablan sobre su futuro juntos.

Por otro lado, la abogada interna de St. Bonaventure, Jessica Preston (Beau Garrett), regresó a “The Good Doctor” por un breve momento. Otro que volvió fue el Dr. Neil Meléndez (Nicholas González) aunque no como a los fans de la serie le hubiera gustado.

Meléndez murió al final de la tercera entrega, así que la voz que Claire escuchó decir “Las cosas estarán bien” y el hombre que vio cuando se dio vuelta no es más que producto de su imaginación.

Claire debe lidiar con la muerte de Melendez mientras enfrenta la crisis sanitaria (Foto: ABC)

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA TEMPORADA 4 “THE GOOD DOCTOR”?

En una entrevista con TVLine, el productor ejecutivo David Shore explicó por qué decidió traer de vuelta a Meléndez. “Parte de estos episodios [pandémicos] tiene que ver con el estrés, el estrés del mundo real que los últimos [varios meses] han puesto sobre los médicos de verdad. Intentamos [incorporar] todos los aspectos, desde lidiar con la frustración de no saber cuál era la respuesta, o cómo ayudar a las personas para empezar, hasta la frustración de estar separados de los seres queridos”, señaló.

“La historia de Claire trata en gran medida de tratar de brindar consuelo a las personas que han perdido a alguien [y] hacer lo que tú puedes hacer. Meléndez es una de esas personas [para Claire], más que nadie en nuestro hospital en ese momento, dada la forma en que terminamos la temporada pasada. Por supuesto, no anticipamos nada de esto al final de la temporada 3. Liz Friedman, quien coescribió el episodio conmigo, me llamó un día y me dijo: ‘Creo que deberíamos ver a Meléndez’, y yo dije: ‘Eso es una buena idea’. Hemos hecho esto antes, obviamente, con Shaun y su hermano, y parecía una forma interesante de manifestar este [dolor]”, agregó.

Sobre la posibilidad de que Beau Garrett vuelva una vez más como Jessica dijo: “No quiero hacer promesas excesivas en ese frente. Técnicamente, sigue siendo la abogada interna del hospital. No tenemos ningún plan en ese sentido, pero se sintió natural tenerla allí”.

“Dios, desearía que no hubiera sucedido COVID para poder comenzar a Shaun y Lea con un pie mejor. [Risas] Hay muchas razones más importantes para desear que COVID no hubiera sucedido. Estoy orgulloso de estos dos episodios. [Estar separados de nuestros seres queridos] es una realidad que todos hemos enfrentado, y yo la hice una realidad que Shaun y Lea enfrentan”, explicó sobre el primer obstáculo de la pareja.