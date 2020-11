CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos del primer episodio de la cuarta temporada de “ The Good Doctor ”, los doctores del San José St. Bonaventure continúan lidiar con las efectos de la pandemia de coronavirus ha causado en sus vida personales y profesionales.

Mientras Andrews y Shaun todavía están tratando a su paciente, Park se encarga de la paciente que acaba de dar a luz, Glassman continua jugando videojuegos en línea y Claire sigue viendo a Meléndez.

En ‘Frontline Part 2’ (4x02), se revela que Morgan contrajo el virus y aunque se está recuperando, la enfermera Petringa (Karin Konoval) no corre con la misma suerte. Para empeorar las cosas, Lim nota que ella no ha dado su aprobación para un ventilador.

Deena Petringa no pudo vencer al coronavirus en el segundo episodio de la temporada 4 de "The Good Doctor" (Foto: ABC)

¿QUÉ PASÓ EN “THE GOOD DOCTOR 4X02: FRONTLINE PART 2”?

La clave para solucionar los problemas de este capítulo de “ The Good Doctor ” fue la amabilidad. Cuando Shaun tiene un altercado con la esposa de su paciente, Glassman le aconseja ser más amable con ella. Murphy sigue la recomendación y le da una mala noticia a la mujer, pero esta vez ella le agradece.

Como la amabilidad da resultado, Glassman también la aplica para solucionar sus problemas con su esposa. Despues de varias discusiones, le explica cómo se siente por el encierro y Debbie agradece su honestidad.

Park no puede asistir a la fiesta de graduación de su hijo, lo que por supuesto molesta mucho al joven; sin embargo, una vez que se le pasa en enfado vuelve a llamar a su padre para disculparse. En tanto, Park y Mia decide que lo mejor para ellos es no reconciliarse.

Cuando el cuadro clínico de la enfermera empeora es el turno de Morgan de ser amable y reúne a un grupo de compañeros de trabajo para que le hagan compañía a Petringa mientras está conectada a un ventilador. A pesar de todos los esfuerzo no logra sobrevivir, pero el evento podría cambiar a Morgan.

Finalmente, Shaun le da el alta a su paciente, Andrew deja el garaje y entre a su casa, y Lea se reúne con Murphy.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL RESTO DE LA TEMPORADA 4 DE “THE GOOD DOCTOR”?

En una entrevista con TVLine, el productor ejecutivo David Shore reveló que este fue el último episodio de “The Good Doctor” que abordará el tema del coronavirus. “Aludiremos a él en ocasiones, pero es un mundo post-COVID [avanzando]. Nuestra decisión al respecto, fue una decisión muy difícil. En mi opinión, no hay una respuesta simple para esta... no hay una respuesta perfecta para esta. Si aceptamos que COVID todavía está entre nosotros, que todavía está con nosotros y todavía estamos lidiando con eso, creo que eclipsaría todas las otras historias que podríamos contar. Ver a nuestros personajes con máscaras mientras tratan con alguien que necesita, digamos, algo tan serio como una cirugía cerebral, sería una distracción. El distanciamiento sería una distracción”.

“Por otro lado, no queremos simplemente decirle al mundo, a la gente que está mirando, que todo ha vuelto a la normalidad, porque no es así. El mundo real no ha vuelto a la normalidad, y no queremos que se nos vea respaldando el no llevar máscaras, o respaldando el no distanciamiento social. El compromiso al que hemos llegado es que vamos a tener una declaración [de Freddie Highmore] antes de los próximos episodios [diciendo] que este episodio tiene lugar en un mundo posterior a COVID, que este episodio representa nuestra esperanza para el futuro”, agregó.

También habló de lo qué sucderá con la relación de Shaun y Lea en los próximos episodios de “The Good Doctor”. "El desafío de este año no es ‘¿Puedo agradarle?’ o ‘¿Le agrado?’ El desafío de este año es: ‘¿Puedo hacer que una relación funcione?’ Son todos los problemas que tenemos en las relaciones y todos los errores que [cometemos] en las relaciones. Hay desafíos únicos para Shaun, pero también tiene habilidades únicas que le permiten lidiar con ellos de manera diferente. Siempre digo que el espectáculo es mejor cuando aprendemos de Shaun, no al revés.

“Se tratará menos de Lim y Andrews supervisando a Shaun, Morgan, Park y Claire. Se tratará de Shaun, Morgan, Park y Claire supervisando a los nuevos residentes de primer año que ingresan bajo su tutela, y si Shaun está preparado para eso”, dijo el showrunner sobre el nuevo rol de Murphy.

