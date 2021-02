CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el décimo episodio de la cuarta temporada de “The Good Doctor”, el hospital recibe un ataque cibernético que amenaza con apagar las máquinas que salvan vidas, así que Lea acepta el desafío y busca ser más astuta que los piratas informáticos para demostrar su valía.

‘Decrypt’ (4x10), dirigido por Freddie Highmore, no empieza de la mejor manera para Lea, quien tras llegar tarde al trabajo por una multa de estacionamiento y una llanta pinchada, debe lidiar con un ataque cibernético contra el St. Bonaventure.

Aunque Lea aconseja no negociar con los piratas informáticos Glassman lo hace y provoca y provoca que el rescate aumente y se active el Malware. Si no pagan, borrarán los datos del hospital y destruirán todos sus equipos de resonancia magnética, tomografía computarizada y rayos X. Lea tiene 24 horas para solucionarlo.

Más tarde, Aaron le informa a Lea que los números de serie en el servidor no coincidían porque uno de sus técnicos derramó café en el servidor y lo cambió tres días antes del ataque, un error que puede haberlos salvado.

Mientras el reloj avanza, Lea recibe el apoyo de Shaun, quien le explica que nunca está seguro de que un procedimiento quirúrgico saldrá de acuerdo al plan; siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, y eso tiene que estar bien. Finalmente, Lea salva el día y Glassman la invita a su próximo juego de póquer semanal.

EL DESPIDO DE OLIVIA

Por otro lado, en este episodio de “The Good Doctor”, Shaun, Claire y Olivia trabajan juntos en el caso de un inspirador sobreviviente de cáncer convertido en filántropo. Las pruebas muestran que el cáncer no ha vuelto, pero el paciente tiene una infección por hongos en el pulmón, que solo puede tratarse con un fármaco antifúngico, debido a que la cirugía no es recomendada para los que recibieron quimioterapia.

Cuando su situación empeora el paciente confiesa que no tuvo cáncer y que nunca recibió quimioterapia, que perdió la pierna en un accidente de motocicleta y que fingió para poder robar dinero, salir con modelos y tener su cara en una caja de Wheaties (cereales).

La noticia se filtra a la prensa y de inmediato Lim culpa a Claire y la saca del caso. No obstante, Olivia asume la responsabilidad solo para quedar fuera de la residencia, ya que no quiere ser médico. En el estacionamiento se encuentra con su tío Andrews quien confiesa ser el verdadero culpable y promete apoyarla en sus futuras decisiones.

El décimo capítulo de la cuarta temporada de “The Good Doctor” termina con Lim buscando a Claire en su apartamento con helado de caramelo salado para disculparse por su comportamiento. Claire acepta la ofrenda de paz y la deja pasar.