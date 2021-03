CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de realizar una cirugía de columna increíblemente única y complicada en el décimo primer episodio de la cuarta temporada de “The Good Doctor”, el Dr. Aaron Glassman desafía a los residentes a tener la oportunidad de acompañarlo en la sala de operaciones.

En tanto, Shaun y Morgan no se ponen de acuerdo sobre cómo tratar a un paciente en coma con un tumor canceroso. Pero sin duda, eso no es lo más impactante de este capítulo del drama médico de ABC.

LA SORPRESA DE SHAUN Y LEA

‘We’re All Crazy Sometimes’ (4X11) empieza con Al principio del episodio, un operador de grúa remolcando el automóvil de Lea por estar estacionado en el lugar de otra persona. Ella asegura que le pertenece, pero Shaun se niega a mentir por su novia y ocasiona que le pongan una multa y se lleven el coche.

Lea se molesta con Shaun y no llega al almuerzo. Más tarde, le dice a Murphy que está muy molesta: “Pedí ayuda a mi novio y me vendió. Esto no se trata de honestidad, es sobre apoyarnos. Somos un equipo, trabajamos juntos por un objetivo común. En este momento, nuestro objetivo es recuperar mi coche”.

Para arreglar las cosas Shaun se ofrece a ayudarla a distraer al operador de grúa mientras Lea toma las llaves y escapa con el auto. Después de salir corriendo de la oficina de ese hombre y subir al vehículo antes de que lo alcance, la pareja vuelve a casa y Murphy confiesa que le dejó 250 dólares al operador por siente que ella ha estado actuando un poco raro los últimos días.

“He estado un poco loca, pero no era sobre el automóvil. Hace dos días descubrí… Shaun, estoy embarazada”, explica Lea y aunque Shaun se queda sin palabras, la pareja se toma de las manos.

PARK Y MORGAN

Luego de que Glassman elige a Claire y Asher para colaborar en la operación de Jeffrey Williams, un joven de 21 años con espondilitis anquilosante, Park estaba tan decepcionado de sí mismo que se acabó el último helado de Morgan.

Cuando Morgan intentó hacer lo mismo ya no había helado, pero los dos terminaron uniéndose y apoyándose. Morgan le hizo ver a su compañero lo que debería haber hecho de manera diferente durante su prueba de habilidades quirúrgicas.

La noche siguiente Park regresó a casa con más helado para su compañera de cuarto, lo que provocó unas miradas persistentes entre ellos, algo que confirma que en algún momento “The Good Doctor” tendrá una nueva pareja.