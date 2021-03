CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En ‘Spilled Milk’ (4x13), décimo tercer episodio de la cuarta temporada de “The Good Doctor”, Claire queda sorprendida cuando su padre ausente aparece en su puerta. Mientras tanto, Shaun se siente desconectado de Lea, lo que provoca tensión en su relación.

Después de lidiar con la enfermedad de su madre y su posterior fallecimiento en un accidente automovilístico por conducir en estado de ebriedad, y la muerte de Melendez, de quien se estaba enamorando, una vez más Claire debe enfrentar algunas tragedias.

Primero su padre aparece en la puerta de su casa luego de muchos años de ausencia y sufre un colapso. Cuando llegan al hospital le informan a la Dra. Brown que Miles (Marcuis Harris) tiene un cáncer terminal y que gracias a la quimioterapia han logrado reducir el tamaño del tumor, pero debido a la ubicación de la metástasis es inoperable.

Claire recordando su infancia y el abandono de su padre (Foto: ABC)

Aunque Lim ofrece una solución quirúrgica para atacar el tumor y salvar el hígado de Miles, Claire no quiere saber nada al respecto, provocando que su padre se niega a seguir cualquier tratamiento. Audrey es consciente de que si el hombre sale de la clínica morirá muy pronto, así que habla con Brown para que persuada a su padre de aceptar la intervención.

El procedimiento fue un éxito, pero revela que Miles tiene una carga significativa de pólipos que no fue detectada anteriormente y es lo que causó su cáncer. El problema par Claire es que la poliposis adenomatosa familiar (PAF) es un trastorno hereditario, es decir, tiene un 50 por ciento de posibilidades de portar el gen.

Tras someterse a un análisis de sangre, Claire visita a su padre y le dice todo lo que tenía guardado desde que la abandonó, y finalmente, parece que lo perdona. Aún no se sabe si Miles está fuera de peligro y los resultados de los exámenes médicos de la Dra. Brown.

SHAUN, LEA Y SU BEBÉ

En este episodio de “The Good Doctor”, Shaun confiesa que no siente un vínculo con bebé, de hecho lo llama feto, algo que molesta mucho a Lea. En un intento de arreglar las cosas, ella le dice que ponga la cabeza sobre su vientre y hable con el bebé, el Dr. Murhy lo hace, pero dice que es demasiado pequeño para entender. Así que su novia le pide que no la acompañe al ultrasonido.

Después de una charla con Glassman, Shaun va al ultrasonido y al escuchar los latidos del corazón de su hijo, toma la mano de Lea, la aprieta, y finalmente, crea un vínculo con su bebé.

Por otro lado, Morgan avergüenza a Park frente a Andrews, algo que él le reprocha más tarde e incluso le pide que vuelva a su relación de antes. Para remediar el daño Morgan le pasa a Park un caso quirúrgico interesante y todo queda perdonado.