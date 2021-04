CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el décimo cuarto episodio de la cuarta temporada de “The Good Doctor”, después de descubrir el sexo de su bebé, el entusiasmo de Lea impulsa a Shaun a hacer un esfuerzo por ser un compañero más comprensivo. En tanto, el equipo trata a una piloto de la marina cuyo diagnóstico erróneo del médico anterior compromete sus posibilidades de recuperarse por completo.

‘Gender Reveal’ (4x14) empieza con Alex y Morgan discutiendo los detalles de su relación. Ella le sugiere que salga con otras mujeres, incluso utiliza una cuenta de Bumble para conseguirle citas, pero Park no estaba interesado en ninguno de sus partidos. Finalmente, acepta salir con la residente pediátrica Dr. Boyd. No obstante, Morgan no parecía muy contenta con esa salida.

En otro momento de este capítulo de “The Good Doctor”, Shaun y Lea reciben los resultados del sexo del bebé y descubren que tendrán una niña. Más tarde, Murphy acompaña a su novia a sus clases prenatales y provoca una situación incómoda.

En medio de la clase, Shaun interrumpe al instructor y le da algunos consejos, y a pesar de que el instructor le pide que guarde sus comentarios hasta el final de la sesión, Murphy continúa hablando, provocando que los expulsen del lugar.

EL PROBLEMA CON LA DOULA

Cuando Lea le presenta a Theresa como su posible doula, Shaun se niega a aceptarla y asegura que no la necesitarán ya que él se encargará de todo durante el parto. Su novia intenta convencerlo de lo contrario, pero es inútil.

Para obtener más información y estar preparado para el gran momento, Shaun ingresa a una sala de partos, pero una vez más sus comentarios sin filtro ocasionan problemas. Debido al incidente, Glassman lo cita en su oficina y le aconseja que simplemente le de todo lo que Lea necesita para estar bien.

Esa noche, Shaun le entrega a Lea un dispositivo de masaje electrónico y un par de guantes de cocina para que ella pudiera apretarle la mano con tanta fuerza como quisiera el día del parto. “Puedo hacerte sentir segura y cómoda. Yo soy el padre. Voy a ser un buen padre. No necesitas [una doula]”, explicó el Buen Doctor. Pero Lea se mantuvo firme y dijo: “Mi cuerpo, mi experiencia de nacimiento y quiero tenerla ahí conmigo, así que vamos a tener una”.

Finalmente, Shaun acepta la petición de Lea y contrata a Theresa. Además, menciona que el mundo es más difícil para las mujeres, le gustaría cambiar eso, pero no sabe cómo. Lea se conmueve le dice solo debe ser un padre increíble.