CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de la pérdida de su bebé, en el décimo octavo episodio de la cuarta temporada de “The Good Doctor”, Shaun y Lea se van de campamento para distraerse de su dolor por su aborto espontáneo. Mientras tanto, Morgan y Park discuten sobre el mejor tratamiento para su paciente.

‘Forgive or Forget’ (4x18) empieza con Claire y su padre pasando tiempo juntos, al parecer Brown decidió perdonar a su padre por haberla abandonado cuando era niña. Claire, Lim y Asher atienden a un paciente a quien Lim ha estado presionando para que se opere durante años.

En tanto, la lluvia complica los planes de Shaun y Lea, quien quiere volver a casa. Murphy la convence de quedarse y dormir en el auto, al día siguiente, salen de excursión y en el camino “El bueno doctor” se lastima el tobillo.

Para restablecer la circulación en los dedos de los pies y evitar una posible amputación, Lea debe realizar una cirugía de emergencia en el desierto mientras Shaun la guía. A pesar de las complicaciones todo sale bien.

Lea quería regresar a casa, pero Shaun la convenció de quedarse (Foto: ABC)

LA DESAPARICIÓN DE GLASSMAN

En otro momento de este episodio de la cuarta temporada de “The Good Doctor”, Glassman activa accidentalmente el sistema de seguridad que instaló en su casa para que Debbie se deshiciera de su arma.

Cuando logra desactivar la alarma y busca a su esposa la apuntándole con su arma. Este incidente sumando a que Glassman descargó el arma a sin avisar a Debbie ocasionó un gran conflicto entre la pareja.

Luego de que Lim le advirtiera a Glassman que la incapacidad de su exmarido para comprometerse resultó en el divorcio, mentor de Shaun corre a casa para disculparse con Debbie, pero es demasiado tarde. Ella ya había preparado sus maletas.

“No creo que pueda hacer que esto funcione. He tenido esta sensación durante meses, es como un hoyo en el estómago, y no quería enfrentar lo que era. Pero cuando estábamos peleando, sentí alivio. Como si tuviera una salida”, dijo Debbie. “Los matrimonios se componen de momentos, ¿verdad? Muchos de nuestros momentos son geniales, pero demasiados son demasiado dolorosos. Te quiero mucho. Simplemente no es suficiente”.