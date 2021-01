Para la cuarta temporada de “The Good Doctor” el escritor y productor David Shore decidió incluir nuevos personajes, entre ellos al Dr. Asher Wolk (Noah Galvin), un médico novato que se crio en un ambiente ortodoxo haredí, pero que ya no cree en Dios. Para escribir la historia de este aspirante a residente el showrunner se inspiró en sus sobrinas y sobrinos, los hijos de sus hermanos rabinos ortodoxos.

“Queríamos traer algunos médicos junior al Dr. Murphy, algunos personajes que tienen menos experiencia que él, personas a las que puede servir como guía”, dijo Shore en una entrevista telefónica con la Agencia Telegráfica Judía, según reportó Sun Sentinel. “Nosotros [los productores] pasamos mucho tiempo hablando de varios personajes”.

Los dos hermanos de Shore son rabinos ortodoxos afiliados a la Yeshivá Aish Hatorah con sede en Jerusalén, pero algunos de sus hijos ya no son religiosos, por eso se inspiró en ellos para crear algunos aspectos de Wolk.

Asher Wolk perdió a su primer paciente en la temporada 4 de "The Good Doctor" (Foto: ABC)

“Siempre me ha fascinado la religión y la falta de religión. Algunos de los hijos [de mis hermanos] ya no son religiosos, y estoy fascinado con sus experiencias. Creo que es muy interesante que se criaron en un mundo y eligieron otro”, compartió el productor de 61 años.

También aclaró que el nuevo personaje de “The Good Doctor” no representa a sus sobrinos. “Amo a todos mis sobrinos y sobrinas. [Wolk] no los representa, pero se inspiró en ellos”. Además, indicó: “Este personaje tiene rasgos con los que estoy más familiarizado que otros en la sala de escritura. Así que siento más un sentido de responsabilidad y afinidad”.

DAVID SHORE Y SU FAMILIA

En la entrevista antes mencionada David Shore contó algunos detalles de su familia y cómo a pesar de todo lo apoyaron para empezar su carrera en el mundo de la televisión. Él creció en una casa judía en Londres, en la provincia de Ontario de Canadá, se graduó de la facultad de derecho y trabajó seis años en una pequeña empresa de Toronto.

Shaun acompañó a Asher mientras este se lamentaba por la muerte de su paciente (Foto: ABC)

Sin embargo, en 1988 mudarse a Los Ángeles para seguir su vocación en la televisión con el apoyo de sus padres. “Te decían que no eran más que un apoyo, pero básicamente estaban nerviosos. Estoy seguro de que mucha gente pensó que estaba loco”, contó.

“La ley es un trabajo de tiempo completo y no fui lo suficientemente disciplinado como para volver a casa [de un día en una oficina de abogados] e intentar escribir. Mirando hacia atrás en mi vida, mi análisis es que sabía que era una decisión loca. Pero mi pensamiento era que si fallaba, no sería el fin del mundo. Todavía tengo mi título de abogado. No quemé ningún puente cuando me fui”, agregó.

Cerca de dos años después, Shore debuto como escritor en un programa llamado “Due South”, y le siguieron las exitosas series “House M. D.” y “The Good Doctor”.