El sexto episodio de la cuarta temporada de “The Good Doctor” demostró que aunque la pandemia de coronavirus quedó atrás los protagonistas siguen lidiando con las consecuencias, por ejemplo a la doctora Audrey Lim le dejó un trastorno de estrés postraumático que aún no sabe cómo manejar.

Lim empezó tratando mal a Jordan por dejar que sus creencias personales interfieran con un procedimiento de aborto y a Shaun por negarse a supervisar a los internos tras error fatal de Asher. Y no fue hasta que atendió a Ben, un veterano de la guerra de Irak con trastorno de estrés postraumático, que Audrey se dio cuenta de su propio TEPT.

Ese capítulo de “The Good Doctor” termina con Lim sufriendo un accidente automovilístico y a pesar de que sale ilesa empieza a escuchar las voces de los pacientes que perdió. En una entrevista con TVLine la actriz Christina Chang habló sobre el duro momento que vivió su personaje en el drama médico de ABC.

“Hay un shock inicial porque nunca ha tenido un accidente. Creo que ni siquiera siente algo físico cuando se levanta del suelo. Ella siente ‘Ok, claramente hay un problema aquí”, explica la intérprete de 49 años.

“El sonido que se escucha es lo que ella, finalmente, está escuchando. Es la línea plana del electrocardiograma, luego empieza a escuchar todas esas voces. Todas esas cosas empiezan a hacer más ruido en su cabeza. Claramente, es una señal de lo que le ha estado molestando. Es el despertar de Lim”, agregó.

Sobre el paralelismo con Ben dijo: “Creo que sería demasiado doloroso si se quedara allí y dijera: ‘Espera un segundo, yo también tengo TEPT’. Ese tipo fue a la guerra y vio la muerte de una manera completamente diferente, de una manera muy violenta. Cuando Lim mira eso, no creo que esté haciendo la conexión. Ella está pensando: ‘Soy médico. Se supone que debo ver la enfermedad, se supone que debo ver la muerte, y se supone que debo ver a la gente mejorando. Todo eso es parte de la descripción del trabajo, así que ese no es el problema. Algo está sucediendo aquí y algo no está bien, pero ciertamente no soy como este tipo”.