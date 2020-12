El exitoso drama médico de “The Good Doctor” concluyó con un intenso final de dos partes que incluyó actos heroicos, un romance inesperado y, desafortunadamente, una muerte. Ha sucedido bastante en la vida del Dr. Shaun Murphy, el Dr. Neil Meléndez y el resto del personal del Hospital St. Bonaventure.

Sin embargo, el hecho que más sorprendió a los fans de la serie fue el acercamiento de la Dra. Morgan Reznick y el Dr. Alex Park, dos personajes que habían sido vistos como los perfectos colegas y que ahora los creadores del programa han arrojado otro tipo de luz sobre ellos.

En “Fault”, Morgan se mostró muy interesada en la vida personal de Park, quien desistió de volver con esposa y decidió separarse definitivamente. Luego de que Reznick interrogara a su compañero por un loro de madera que encontró en su armario y que era de su exesposa.

Al final del episodio, las redes sociales de “The Good Doctor” no confirmaron ni descartaron nada sobre esta controversial pareja, pero los fans no han dejado de debatir sobre si ellos deberían estar juntos o no para la siguiente parte de la temporada 4 de la serie. ¿Qué pasará entre ellos?

LOS FANS NO SABEN CÓMO SENTIRSE SOBRE PARK Y MORGAN

Después de que Morgan le pregunta a Park sobre un loro de madera que encontró en su armario, el residente de cirugía buscó su propia venganza yendo a su cuarto. Desafortunadamente, en el proceso de hacer algo en contra de Morgan, Park irrumpe en su habitación y la encuentra durmiendo desnuda bajo las sábanas.

En resumen, se traspasaron muchos límites personales y ambos no pueden considerarse solamente amigos. Pero al final, los dos se empujaron mutuamente para tratar de encontrar el amor con la ayuda de aplicaciones de citas, algo que en otras series de televisión no ha funcionado nada bien para sus protagonistas.

Con la amistad de los dos personajes cada vez “más fuerte”, los fanáticos creen que también puede haber chispas románticas volando entre Park y Morgan. “¿Alguien siente que una relación está a punto de estallar?” una persona escribió en Instagram. “¿No puedo ser el único que siente que va a pasar algo entre ellos?”, tuiteó otro.

Ahora, los espectadores no pierden el tiempo eligiendo un bando: algunos protestan por una posible relación romántica que arruinaría la idea de una amistad verdadera entre un hombre y una mujer, y por otro lado están los que apoyan fervientemente la inesperada unión en “The Good Doctor”.

“No shipeo esta relación”, comentó un seguidor. “Por favor, no conviertas esta amistad perfecta en un romance”, dijo un fan diferente. “Estoy AQUÍ para esta relación”, agregó otra persona con el punto de vista opuesto. “Realmente me encanta esta historia. SIEMPRE pensé que podría haber habido algo entre Morgan y Park “, dijo otro.

De momento, los fans solo pueden esperar a que la serie regrese el 11 de enero del 2021, continuando la temporada 4 luego de un breve descanso. Dentro de esa entrega, esperamos ver más de la relación de Lea y Shaun, Shaun adaptándose a un mentor en el hospital y también una amplia gama de otros casos de pacientes de la semana.

Sabemos que ya se ha superado la pandemia en la línea de tiempo oficial del programa, por lo que hay algunas otras historias que se incluirán en su lugar. Los fans estarán emocionados de ver algunas de estas nuevas historias a la par que evoluciona la relación entre Morgan y Park.

