“The Good Doctor” ha estado explorando la relación del Dr. Shaun Murphy, interpretado por Freddie Highmore, con su ex amiga y vecina Lea Dilallo, Paige Spara. Primero tuvieron que superar el desafío de conocer a sus padres por primera vez y, en el último episodio, hubo otro obstáculo en el camino. Afortunadamente, no significó un desastre para la pareja amada.

Como los fans recuerdan, Shaun se dirige a la Dra. Cintia D’Souza, interpretada por Priscilla Faia, para una consulta. Morgan, Park y Jordan observan desde lejos y deducen del lenguaje corporal de Shaun que está enamorado de la residente de radiología más nueva del hospital St. Bonaventure.

“Estás enamorado de ella”, infiere Jordan, pero Shaun lo niega. “Amo a Lea”, responde. Ahí es cuando Park interviene y señala que esas dos cosas no son “mutuamente excluyentes”. Shaun admite que está “teniendo pensamientos” sobre la Dra. D’Souza que no sabe cómo abordar. “¿No debería amar a Lea hacer que se vayan?” pide.

Sin embargo, todas las señales están allí y las cosas se podrían complicar en el futuro. ¿Quién es realmente esta Dra. Cintia D’Souza? Priscilla Faia fue llamada para hacer de este personaje que podría complicarlo todo en la cuarta temporada de “The Good Doctor”. Conoce aquí más de esta actriz canadiense.

¿QUIÉN ES PRISCILLA FAIA, LA DRA. CINTIA D’SOUZA, EN “THE GOOD DOCTOR”?

Priscilla Faia nació el 23 de octubre de 1985 en Victoria, Columbia. Ella fue firmada por un cazador de talentos a la corta edad de 8 años y comenzó a llevar clases en el Screen Actors Studio de su ciudad natal para cuando tenía nueve. Fue allí donde se desarrollo principalmente antes de mudarse a Vancouver a los 22 años.

Durante este tiempo, ella estudió en la Fundación Actoral de Matthe Harrison y trabajó como sirvienta en el café Cactus Club antes de dedicarse enteramente a la actuación. A pesar de haber participado en papeles menores, su primer gran rol principal llegó con “Rokkie Blue”, una serie de televisión donde interpretó a Chloe Price desde la segunda hasta la cuarta temporada de la serie.

En los años siguientes participaría en producciones como “Seed”, interpretando a Sandra en el episodio “The Bjorn Identity”, en “My One Christmas Wish”, en “Motive”, “You Me Her” como Izzy por el cual estuvo durante cinco temporadas y fue nominada a diferentes premios hasta aterrizar en “The Good Doctor” en el 2021.

Ella entra en un “mal momento” en la serie, cruzándose principalmente con el Dr. Shaun Murphy luego de una serie de sucesos con su novia. La crisis de conciencia de Shaun se produce después de episodios que se han centrado en gran medida en su relación con Lea. Después de que la pandemia los obligó a permanecer socialmente distantes, Lea regresó a donde estaban viviendo juntos.

Poco después, Shaun descubrió que su novia ya estaba casada, una información complicada de procesar para alguien que lucha día a día con el Síndrome de Savant. Si bien el programa ha demostrado que Shaun siempre tiene buenas intenciones con sus acciones, las cosas podrían ser más complicadas para él de procesar por su condición.

Como se mencionó anteriormente, Shaun piensa que la atracción que inicialmente sintió por la Dra. Cintia D’Souza debería desvanecerse con el simple hecho de que él ama a Lea. Con el pasar de los episodios, puede que esto llegue a complicarse en el futuro tanto dentro de la mente de Shaun como la forma en la que expresa sus sentimientos.

No obstante, el último episodio de “The Good Doctor” mostró que Shaun tuvo un sueño de él besando a Cintia y como estaba plagado de culpa, decidió contárselo a su novia Lea. En lugar de molestarse por la revelación, decidió estudiar a Cinita para tratar de encontrar un rasgo suyo que no le gustaba. Con la mera mención de que le gustaban los pepinillos, Shaun se estremeció y rápidamente la superó.

Los fans ahora deberán esperar a los siguientes episodios para saber si Shaun realmente superó esos sentimientos que tuvo con Cintia. Por como ha ido el programa, puede que el protagonista llegue a confundirse en el futuro un par de veces más, pero al final la relación que ha construido con Lea superará cualquier obstáculo. Por ahora, queda que se concentren en superar sus propios pasados y labrar un futuro juntos.