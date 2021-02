Shaun y Lea ha superado varias pruebas desde que empezaron su relación al final de la tercera temporada de “The Good Doctor”. Primero lidiaron con la separación a causa de las restricciones por el coronavirus, luego con una incómoda cena familiar y finalmente con la presencia de la Dra. Cintia D’Souza.

En el anterior capítulo de la cuarta entrega del drama medico de ABC, Murphy confesó sentirse atraído por la nueva residente de radiología, tanto, que soñó que se besaron. Aunque Lea lo ayudó a comprender que no hay nada de qué preocuparse, los fans aún temen por esa relación.

Sobre todo después de que el showrunner de “The Good Doctor”, David Shore, insinuó en una entrevista con TVLine que el romance podría no durar mucho. “Los queríamos juntos. Si durará es otra cuestión, pero se sintió bien desde el principio”, dijo al final de la tercera temporada.

El beso entre Shaun y Cintia fue solo un sueño de Murphy (Foto: ABC)

Por lo pronto, muchos fanáticos estaban convencidos de que la pareja podrá superar este nuevo obstáculo. “También me gustó la solución de Lea para todo el asunto con Shaun y la mujer que le gustaba”, escribió el usuario de Reddit, Annber03.

“Las preocupaciones de Shaun eran válidas, pero me gustó que Lea le recordara que no siempre es tan serio”, agregó.

Asimismo, según reportó Express, en Twitter Austin_dafoe agregó: “¡Este enigma se manejó con éxito! ¡Disfruté que Lea conociera tan bien a Shaun y cómo apagar la llama!” Otro usuario indicó: “Shaun y Lea siguen superando cada bache y manejando los pequeños inconvenientes a través de la comunicación antes de que se conviertan en problemas reales, me alegro de verlo”.

Lea y Shaun lograron superar todos los obstáculos que se les presentaron (Foto: ABC)

SHAUN Y LEA EN “THE GOOD DOCTOR 4”

En una entrevista anterior con TVLine, Freddie Highmore, que interpreta a Shaun Murphy en “The Good Doctor”, contó que “lo emocionante de este año es ver a Shaun y Lea en una relación más madura. Creo que nos divertimos al principio de las citas con Shaun, con Lea y con Shaun y Carly. [Hemos visto] a todos averiguar individualmente si se gustan y si quieren estar juntos a largo plazo. Esta temporada, podemos explorar la profundización de una relación y su vínculo, y lo que eso significa”.

“Como compañeros de cuarto, vivían juntos. Es muy diferente cuando viven juntos como pareja: cuando comparten todos los espacios de este apartamento, cuando comparten la misma habitación, cuando duermen en la misma cama... Hay diferentes desafíos para no sentir que tiene su propio espacio de la misma manera que está acostumbrado. Y Shaun siempre ha luchado con el cambio de alguna manera, o con algo fuera de la norma. No estoy seguro de si Lea querrá dormir en un colchón en el suelo para siempre [que es la configuración actual de Shaun]. Cada uno de ellos se verá obligado a hacer concesiones, como todos nosotros hacemos en las relaciones, y eso no tiene por qué ser algo negativo. Simplemente significa que no puedes simplemente pensar individualmente, puramente en ti mismo cuando estás con otra persona”, agregó el actor que da vida al Dr. Murphy.