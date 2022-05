Después del emocionante y alarmante final de la quinta temporada de “The Good Doctor”, los fanáticos del drama médico de ABC, ya preguntan por todos los detalles de la sexta entrega, que fue confirmada en marzo de 2022 y contará con dos episodios adicionales, convirtiéndola en la temporada más larga hasta el momento.

En el último capítulo, Shaun y Lea toman deciden tener una boda discreta y quedaron gratamente sorprendidos por el apoyo que reciben de sus amigos en el hospital, mientras que, Asher se esfuerza por aceptar que es posible que él y su padre nunca se entiendan realmente.

Además, el violento exnovio de la enfermera Villanueva, Owen, entró al St. Bonaventure con mentiras y apuñaló a la Dra. Audrey Lim. ¿Qué pasará con ella? Por otro lado, Morgan está considerando un puesto de asistente en Nueva York, ¿terminará su relación con Park?

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “THE GOOD DOCTOR”?

Por lo pronto, se sabe que la sexta temporada de “The Good Doctor” incluirá un salto en el tiempo. Además, el productor ejecutivo David Shore adelantó en una entrevista con TVLine que el primer episodio de la próxima entrega “tiene mucha intensidad y diversión, pero es difícil porque son las consecuencias inmediatas [desde el final]... El viaje de Lim va a ser una gran parte, tenemos algunas cosas buenas planeadas para Glassman y, por supuesto. Por supuesto, nada más que felicidad conyugal para Shaun y Lea”.

Respecto a Lim indico: “Ella es un personaje tan fuerte, y desafiarla físicamente parece muy interesante. Eso es parte del atractivo de la mayoría de nuestras historias en cierto sentido: desafiar a nuestros personajes y ponerles obstáculos que no están seguros de poder superar. Todos nos enfrentamos a varios desafíos en la vida. Cómo respondemos a ellos es la verdadera prueba de nuestro carácter”.

También habló sobre los desafíos que Shaun Murphhy (Freddie Highmore) enfrentará en la sexta temporada de “The Good Doctor”. “Ha demostrado que puede liderar una cirugía, pero eso es una cuestión técnica. Hay cosas emocionales que van con eso, y cosas interpersonales que van con eso, que son más desafiantes cuando no hay alguien detrás de él [para tomar] la decisión final. Ser un asistente es diferente a ser un residente senior en formas que Shaun no necesariamente anticipó. Su papel como supervisor lo desafiará de inmediato. Y, por supuesto, está casado. Eso también es diferente”, señaló.

Lim en la boda de Shau y Lea. ¿Qué pasará con ella en la temporada6 de "The Good Doctor"? (Foto: ABC)

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE GOOD DOCTOR 6″

Freddie Highmore como el Dr. Shaun Murphy

Paige Spara como Lea Dilallo

Richard Schiff como el Dr. Aaron Glassman

Hill Harper como el Dr. Marcus Andrews

Yun Lee como el Dr. Alex Park

Fiona Gubelmann como la Dra. Morgan Reznick

Christina Chang como la Dr. Audrey Lim

Noah Galvin como el Dr. Asher Wolke

Elfina Luk como Dalisay Villanueva

Bria Samone Henderson como la Dr. Jordan Allen

Brandon Larracuente como Daniel (nuevo personaje)

Savannah Welch como Danica (nuevo personaje)

¿Fiona Gubelmann se despedirá de Morgan Reznick en la sexta temporada de "The Good Doctor"? (Foto: ABC)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 6 DE “THE GOOD DOCTOR”?

La sexta temporada de “The Good Doctor” aún no tiene fecha de estreno especifica en ABC, pero normalmente a nuevas entregas del drama médico empiezan entre septiembre y octubre, así que los nuevos episodios podrían emitirse desde fines de septiembre de 2022.