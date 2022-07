Protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans, “The Gray Man” (“El hombre gris” en español) es una película de acción de Netflix que narra la historia de un agente de la CIA que descubre comprometedores secretos de la agencia y se enfrenta a un sociópata que lo busca por todo el mundo.

La cinta dirigida por Anthony y Joe Russo se basa en la novela homónima de Mark Greaney que fue publicada en 2009. El elenco lo completan actores como Ana de Armas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura, Alfre Woodard, Julia Butters y Billy Bob Thornton.

“The Gray Man”, coescrita por Christopher Markus y Stephen McFeely, se estrenó en Netflix recién el viernes 22 de julio de 2022, pero los usuarios de la plataforma streaming ya preguntan por una secuela.

“THE GRAY MAN”, ¿TENDRÁ UNA SECUELA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la película de los hermanos Russo, sin embargo, el final de “El hombre gris” deja el camino preparado para una segunda entrega, sobre todo, porque Sierra Six y Claire aún no están fuera de peligro. Además, hay suficiente material para extraer de la serie de libros de Mark Greaney.

Durante la Comic-Con en 2020, los directores indicaron que veían su nuevo proyecto como la primera parte de una nueva franquicia de acción, aunque reconocieron que todo dependía de la respuesta de la audiencia.

“Todos nos hemos comprometido con la primera película, y eso tiene que ser grandioso para llevarnos a la segunda película”, explicó Joe Russo. “Esto se concibe como una serie de películas y, nuevamente, potencialmente diversificándonos, podríamos seguir a otros personajes, pero no vamos a responder todas las preguntas de la película”.

Asimismo, en una entrevista con Variety señalaron: “Se basa en una serie de libros, por lo que existe la oportunidad de expandir esto a futuras películas. Nos encanta seguir con el mundo porque amamos a todos los personajes. Pero necesitamos que la audiencia nos diga si quiere ver más de la historia o no. Si continuamos con la historia, puedo garantizarles que el personaje de Dhanush será parte de ese mundo en el futuro”.

Entonces, ¿qué actores podrían ser parte de “The Gray Man 2″? Por lo pronto, Ryan Gosling expresó su deseo de volver a interpretar a Gentry. “Me encantó hacer esta película. Me encantaría hacerlo de nuevo. Espero que podamos subir a Six a un estado de nombre en algún momento, solo por su propia cordura”, dijo el actor en las notas de prensa de la primera entrega.

Aunque es muy pronto para hablar de la fecha de estreno de la secuela de “El hombre gris”, la nueva película podría llegar a finales de 2023 o en algún momento del 2024.