El final de “The Gray Man” (“El hombre gris” en español), película de acción de Netflix protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans, dejó el camino preparado para una secuela de la cinta dirigida por Anthony y Joe Russo, y tras el éxito de la costosa producción, el servicio streaming confirmó su segunda entrega.

“La reacción de la audiencia a The Grey Man ha sido fenomenal. Apreciamos mucho el entusiasmo que los fanáticos de todo el mundo han tenido por esta película. Con tantos personajes increíbles en la película, siempre habíamos tenido la intención de que Grey Man fuera parte de un universo expandido, y estamos encantados de que Netflix está anunciando una secuela con Ryan, así como un segundo guion del que estamos emocionados de hablar pronto”, indicaron los hermanos Russo en un comunicado.

Antes de la confirmación de Netflix, los directores de “El hombre gris” ya tenían planeada una segunda película. Durante la Comic-Con en 2020, indicaron que veían su nuevo proyecto como la primera parte de una nueva franquicia de acción, aunque reconocieron que todo dependía de la respuesta de la audiencia.

“Todos nos hemos comprometido con la primera película, y eso tiene que ser grandioso para llevarnos a la segunda película”, explicó Joe Russo. “Esto se concibe como una serie de películas y, nuevamente, potencialmente diversificándonos, podríamos seguir a otros personajes, pero no vamos a responder todas las preguntas de la película”.

Six se convirtió en el objetivo principal de Denny Carmichael, el nuevo jefe de la CIA, en "The Gray Man" (Foto: Netflix)

LO QUE SE SABE DE “THE GRAY MAN 2″

La secuela de “The Grey Man” contará con la participación de Ryan Gosling, quien volverá a interpretar a Court Gentry, también conocido como Sierra Six. Además, Joe y Anthony Russo regresarán como directores, mientras que Mike Larocca de AGBO y Joe Roth y Jeffrey Kirschenbaum de Roth Kirschenbaum Films se encargarán de la producción.

El director de Cine Global de Netflix, Scott Stuber, dijo que “El hombre gris” es solo la última de múltiples asociaciones futuras entre el gigante del streaming y AGBO, el estudio de cine independiente de los Russo.

“Con The Grey Man, los Russo ofrecieron un espectáculo que te mantendrá al borde del asiento y que las audiencias de todo el mundo adoran. Estamos emocionados de continuar asociándonos con ellos y el equipo de AGBO mientras construyen el universo de The Grey Man”, indicó Stuber.

¿QUÉ PASARÁ EN “THE GRAY MAN 2″?

Al final de “The Gray Man”, Six regresa a prisión y Claire queda al cuidado de la CIA. Sin embargo, Gentry escapa y rescata a la sobrina de Fitzroy. ¿Quién es la persona que protege a Denny, es decir, el Viejo? ¿Carmichael descubrirá la traición de Suzanne? ¿Miranda buscará a Six? ¿Realmente destruyeron toda la evidencia en contra de los malos elementos de la CIA?

En conversación con Deadline, Joe Russo señaló que, “la secuela estará inspirada en la novela de Mark Greaney. Traducir de un medio a otro a menudo requiere interpretación, pero tenemos una cantidad increíble de material de origen de una oferta increíble. Nos basaremos en eso para la secuela”.

Los hermanos Russo revelaron que Avik San (Dhanush) sería fundamental para "The Gray Man 2" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE GRAY MAN 2″

Ryan Gosling como Court Gentry/ Sierra Six

Julia Butters como Claire Fitzroy

Ana de Armas como Dani Miranda

Regé-Jean Page como Denny Carmichael

Jessica Henwick como Suzanne Brewer

Dhanush como Avik San

Donald Fitzroy murió en la primera entrega de "El hombre gris", por lo tanto, Billy Bob Thornton no será parte de la secuela (Foto: Netflix)

“THE GRAY MAN” TENDRÁ UN SPIN-OFF

Netflix y AGBO también están desarrollando un spin-off de “The Gray Man”, que al igual que la primera película se basará en la serie de libros de Mark Greaney. Por lo pronto, los detalles de la nueva producción se mantienen en secreto.

La serie derivada de “El hombre gris” cuenta con los escritores de “Deadpool” y “Zombieland”, Paul Wernick y Rhett Reese, como guionistas. “Vamos a hacer algo un poco más vanguardista y experimental con eso. Significa que uno será una R dura. No puedo decir más en este momento”, adelantó Joe al medio antes mencionado.