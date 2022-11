La quinta temporada de “The Handmaid’s Tale” (”El cuento de la criada”) llegó a su fin el pasado 9 de noviembre, con un emocionante capítulo emitido a través de Hulu en Estados Unidos y en el que Elisabeth Moss brilló interpretando a la valiente June Osborne.

Vale precisar que, si estás en España, el episodio “Safe” está disponible en HBO Max desde el jueves 10 de noviembre. Por otro lado, si te encuentras en Latinoamérica, podrás verlo desde el domingo 20 de noviembre en Paramount Plus.

ATENCIÓN SPOILERS. Si ya viste el desenlace de la quinta entrega de la producción, esta nota es para ti. A continuación, conoce cuál es el final explicado (ending explained) de la temporada 5 de la serie de Paramount+ “The Handmaid’s Tale”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA QUINTA TEMPORADA DE “THE HANDMAID’S TALE”?

Hacia el final del capítulo, June Osborne es atropellada. Mientras ella yace en el pavimento, es arrollada de nuevo y descubrimos que el conductor tiene la intención de matarla.

Por fortuna, justo antes de que pueda acabar con ella, Luke saca al sujeto del auto, lucha contra él y logra derribarlo. Como consecuencia, June termina con un brazo roto y su esposo es llevado a declarar a la estación de la policía.

Nick se entera de lo sucedido y visita a Osborne en el hospital, sin que ella se dé cuenta de su presencia. Entonces, él firma un acuerdo con Tuello: ahora será un infiltrado en Gilead, siempre y cuando mantengan a salvo a nuestra protagonista.

De vuelta en casa, June recibe el aviso de que el tipo que la atacó falleció. Sin dudas, una mala noticia para Luke: pese a que fue en defensa propia, el hecho de que un migrante matara a un canadiense en su territorito no será bien recibido por la nación en ese momento.

Así, ambos deciden escapar junto a Nichole. No obstante, son detenidos por Tuello, quien les revela que las autoridades ya detectaron que se dirigen al aeropuerto, por lo que serán arrestados. Frente a esto, les propone un plan alternativo: embarcarlos en uno de los trenes de refugiados que van hacia al oeste.

Janine (Madeline Brewer), Naomi (Ever Carradine) y el comandante Lawrence (Bradley Whitford) en la quinta temporada de "The Handmaid's Tale" (Foto: Hulu)

Por otro lado, en Gilead se celebra la boda de Naomi y el comandante Lawrence. La tía Lydia quiere que Janine se convierta en la criada del matrimonio. Pero, cuando esta última se entera del atentado contra June, se enfrenta a la recién casada y le deja claro que nunca serán amigas.

Más tarde, Lydia se muestra decepcionada de la joven. A continuación, todo se arruina cuando aparecen los Ojos y se llevan a Janine. Un hecho que fue ordenado por Lawrence y que la tía desaprueba.

Nick, por su parte, llega a la recepción de la boda y golpea al novio al grito de “Podrías haberla matado”. En una siguiente escena, está en una celda y es confrontado por Rose.

Allí, él confiesa que intentó dejar atrás su relación con June, pero nunca pudo olvidarla. Entonces, su esposa le dice que no quiere seguir con él.

June (Elisabeth Moss) y Luke (O-T Fagbenle) intentan huir en la quinta temporada de "The Handmaid's Tale" (Foto: Hulu)

Mientras se dirige a embarcarse en el tren con Luke, June le pide a Mark Tuello que le diga a Nick que ella y su hija Nichole están a salvo. Él acepta y se despide de Osborne.

En la estación, Luke decide separarse de su familia con el fin de que no tengan problemas si es que es detenido. Su esposa y la pequeña consiguen pasar el control sin problemas. No obstante, el hombre se percata de que la policía llegó al lugar para arrestarlo.

Finalmente, decide entregarse. Antes, en una llamada telefónica, June le da un último mensaje: “Luke, ven a buscarme. Ven a buscarme. Te amo”.

A bordo del tren, June intenta hallar un lugar para sentarse, mientras escucha a un bebé llorar. Es así que descubrimos que otra pasajera y su hijo están allí: Serena Joy se encuentra con la que fuera su criada y, de forma casual, se saludan.

La viuda de Fred Waterford nos deja la última línea de la temporada: “¿Tienes un pañal?”.

El encuentro entre Serena y June en la quinta temporada de "The Handmaid's Tale" (Foto: Hulu)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “THE HANDMAID’S TALE”?

Pese a haberse alejado de Luke, June ha ganado una compañera de viaje para la sexta temporada de la serie: Serena. Es curioso que ella sea con la que coincida, teniendo en cuenta la complicada relación que ha tenido este par en toda la producción.

Durante una entrevista para TVLine, el showrunner Bruce Miller reveló que fue la conclusión ideal, considerando que esta entrega desarrolló parte del vínculo de la dupla: “La temporada se trató de June y Serena trabajando juntas y descubriendo que, a pesar de que tienen una relación complicada, tienen una relación. (...) Así que, en la conclusión del final, fue espectacularmente fácil descubrir quién iba a estar en allí”, afirmó.

Además, aclaró que este encuentro le brindó algo de calma a estos personajes, quienes creían que se enfrentarían a su travesía en solitario.

“Creo que ambas se sienten aliviadas de ver una cara familiar. No son amigas, no son colegas. No son ninguna de esas cosas, pero están en la vida de la otra, se conocen más que un extraño, y eso tiene valor. En este momento particular, no ven una cara amiga, sino una cara familiar, es de lo que se trata ese momento”, puntualizó.