“The Holdovers” (en español: “Los que se quedan”) es una película dramática que ha encantado a su audiencia y, para sorpresa de muchos, ha superado a grandes favoritos en la temporada de premios 2024. Así, ha recogido importantes galardones en galas como los Golden Globes (Globos de Oro) y los Critic’s Choice Awards... destacándose -sobre todo- por el trabajo de sus intérpretes. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la cinta? Pues, en esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el film se desarrolla a lo largo de 133 minutos y está dirigido por Alexander Payne, cineasta conocido por obras como “Los descendientes”, “Entre copas”, “Nebraska” y “Las confesiones del Sr. Schmidt”.

Ahora, el realizador nos presenta la historia del profesor Paul Hunham, un hombre que resulta exasperante para su entorno, debido a su pomposidad y rigidez.

Durante las vacaciones de Navidad de 1970, él se queda en el internado donde trabaja para supervisar a los estudiantes que no han podido viajar a casa. Sin embargo, después de unos días, solo queda allí un problemático chico de 15 años llamado Angus.

Junto a ellos, está la cocinera Mary, una mujer afroamericana cuyo hijo perdió la vida en Vietnam. Así, estos tres náufragos tan diferentes forman una improbable familia durante dos semanas muy nevadas.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE HOLDOVERS”?

1. Paul Giamatti como Paul Hunham

Si quieres saber quién es quién en la película de Alexander Payne, debemos empezar con el protagonista: Paul Hunham. Él es un profesor de la Academia Barton, un exclusivo instituto al que acuden varios chicos privilegiados. Se caracteriza por tener un ojo vago y, en realidad, no le cae bien ni a sus alumnos, ni a sus compañeros, ni al director de la escuela.

Es interpretado por el talentoso Paul Giamatti, quien ha sido galardonado con el Golden Globe y el Critics’ Choice Award por su estupendo trabajo en la cinta. Previamente, lo hemos visto en proyectos como “Saving Private Ryan”, “The Truman Show”, “The Illusionist” y “My Best Friend’s Wedding”.

Paul Giamatti es el protagonista de "Los que se quedan", película de Alexander Payne sobre el profesor cascarrabias de un prestigioso colegio (Foto: Focus Features)

2. Dominic Sessa como Angus Tully

Angus Tully es un estudiante de Barton que se queda en el campus durante las vacaciones de Navidad. Es inteligente, pero su mal comportamiento siempre amenaza con expulsarlo.

El actor que le da vida al personaje es Dominic Sessa, quien hace su debut actoral en el film. En ese sentido, gracias a esta producción, recibió el Critics’ Choice Award como Mejor Actor Joven.

Dominic Sessa interpreta a Angus Tully en "The Holdovers". Él es un chico inteligente, pero problemático (Foto: Focus Features)

3. Da’Vine Joy Randolph como Mary Lamb

Mary Lamb es la jefa de cocina de Barton, quien aún llora la pérdida de su único hijo en la guerra. Este rol está a cargo de Da’Vine Joy Randolph, estrella reconocida con el Golden Globe y el Critics’ Choice Award por el papel.

En la filmografía de la actriz, destacan títulos como “The Lost City”, “Only Murders in the Building”, “Office Christmas Party”, “Dolemite Is My Name”, “Kajillionaire” y “The United States vs. Billie Holiday”.

Dominc Sessa, Da'Vine Joy Randolph y Paul Giamatti en una escena de "Los que se quedan" (Focus Features)

4. Carrie Preston como Lydia Crane

Lydia Crane es una de las compañeras de trabajo de Paul Hunham, quien siempre se muestra amable con él. En la ficción, es interpretada por Carrie Preston.

Ella también es parte de los elencos de “Duplicity”, “To the Bone”, “5 Flights Up”, “For Richer or Poorer”, “Dr. Death”, “They/Them” y “Elsbeth”.

En "The Holdovers", Carrie Preston interpreta a Lydia Crane, una de las trabajadoras de un prestigioso colegio (Foto: Focus Features)

5. Brady Hepner como Teddy Kountze

Teddy Kountze es un molesto compañero de Angus, quien también se queda en el campus durante las vacaciones de Navidad. El artista que se pone en la piel del personaje es Brady Hepner, cuyos trabajos previos incluyen: “Resisting Roots” y “The Black Phone”.

Brady Hepner como Teddy Kountze y Dominic Sessa como Angus Tully en una escena de "The Holdovers". Ambos son compañeros de estudios, aunque no se soportan (Foto: Focus Features)

Otros actores y personajes de “The Holdovers”:

Ian Dolley como Alex Ollerman, un chico mormón que debe quedarse en el internado durante Navidad.

un chico mormón que debe quedarse en el internado durante Navidad. Jim Kaplan como Ye-Joon Park, un estudiante internacional de Corea que también se queda en el internado.

un estudiante internacional de Corea que también se queda en el internado. Michael Provost como Jason Smith, un jugador de fútbol americano que también se queda en el internado.

un jugador de fútbol americano que también se queda en el internado. Andrew Garman como el Dr. Hardy Woodrip, el director de la Academia Barton.

el director de la Academia Barton. Naheem Garcia como Danny, un conserje de Barton.

un conserje de Barton. Stephen Thorne como Thomas Tully, el padre de Angus.

el padre de Angus. Gillian Vigman como Judy Clotfelter, la madre de Angus.

la madre de Angus. Tate Donovan como Stanley Clotfelter, el padrastro de Angus.

el padrastro de Angus. Darby Lily Lee-Stack como Elise, el interés romántico de Angus.

