The I-Land, ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

Creada por Anthony Salter, The I-Land es una miniserie de suspenso y ciencia ficción que narra la historia de diez personas, que amanecen en una extraña isla sin recordar quiénes son y cómo llegaron allí. Comienzan un viaje con el fin de volver a sus casas, pero pronto descubren que nada es lo que parece.

El grupo tiene que enfrentarse a obstáculos psicológicos y físicos que hay en la isla. Para salvarse deben ser la mejor versión de ellos mismos o, por el contrario, morirán como los peores.

La serie protagonizada por Kate Bosworth, Natalie Martínez, Ronald Peet, Kyle Schmid, Gilles Geary, Sibylla Deen, Anthony Lee Medina, Kota Eberhardt, Michelle Veintimilla y Alex Pettyfer, se rodó del 15 de octubre al 19 de diciembre de 2018 en Pinewood Indomina Studios, República Dominicana, San Pedro De Macoris y Las Terrenas, Samaná.

Aunque los seis episodios de The I-Land se estrenaron recién el jueves 12 de septiembre de 2019, los usuarios de Netflix ya preguntan por una segunda temporada.

¿”THE I-LAND” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, la plataforma streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción, producida por Neil LaBute, Chad Oakes y Mike Frislev, pero considerando que fue clasificada como una serie limitada es probable que la historia termine con la primera entrega.

Sin embargo, no sería la primera vez que una producción limitada consigue una segunda temporada, debido al éxito de “Big Little Lies” HBO la renovó para una nueva tanda de episodios. Tal vez The I-Land tenga el mismo destino, aunque todo dependerá de la reacción de la audiencia.

Netflix suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de los espectadores y en base a esas cifras, que no comparte, decidir renovar o cancelar una serie. Durante el tour de prensa de la Television Critics Association, la VP de Programación del servicio streamin, Cindy Holland, reveló algunos criterios de la compañía.

"Lo que más solemos revisar es, ¿está recibiendo la cantidad necesaria de audiencia que justifique el costo del show?", mencionó. "También tomamos en consideración otras cosas: ¿Qué tan grande es la comunidad del programa? ¿Qué tan social es el show? Hay muchas cosas que revisamos. Pero somos cuidadosos, y hay muchos factores dentro de las decisiones finales".

La primera temporada de "The I-Land" tiene 6 episodios (Foto: Netflix) La primera temporada de "The I-Land" tiene 6 episodios (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “THE I-LAND”?

Si Netflix renueva “The I-Land” para una segunda temporada los más probable es que los nuevos episodios lleguen en algún momento de 2020.