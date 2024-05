Una madre soltera de 40 años y el joven vocalista de la boy band más famosa del planeta empiezan un polémico romance en “The idea of you” (en español: “La idea de ti”), película de Amazon Prime Video basada en la novela del mismo nombre de Robinne Lee. La comedia romántica protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine se estrenará el 2 de mayo de 2024. ¿Quienes completan el reparto de actores? A continuación, te comparto la lista de miembros del elenco y otros datos sobre la cinta dirigida por Michael Showalter.

El largometraje que tiene una duración de 115 minutos y fue escrito por Jennifer Westfeldt, Michael Showalter también cuenta con las actuaciones de Ella Rubin, Reid Scott, Jordan Aaron Hall, Jaiden Anthony, Raymond Cham Jr, Viktor White, Dakota Adan, Annie Mumolo y Perry Mattfeld. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE IDEA OF YOU”

1. Anne Hathaway como Solène Marchand

Anne Hathaway, ganadora del premio Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG a la mejor actriz de reparto por su interpretación en “Los miserables” y recordada por películas icónicas como “The Princess Diaries” y “The Devil Wears Prada”, interpreta a Solène Marchand, una mujer de 40 años, recién divorciada y que dirige una galería de arte en Los Ángeles. Tras asistir a Coachella con su hija, se enamora del vocalista de una banda juvenil.

Anne Hathaway interpreta a Solène Marchand, una madre soltera que inicia un romance con un joven músico, en la película "The Idea of You" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Nicholas Galitzine como Hayes Campbell

Nicholas Galitzine, conocido por sus papeles en las películas “High Strung” (2016), “Handsome Devil” (2016), “Cenicienta” (2021), “Corazones malheridos” (2022), “Bottoms” (2023) y “Rojo, blanco y sangre azul” (2023), asume el rol de Hayes Campbell en “The Idea of You”. Se trata del cantante principal de la banda August Moon que tras conocer a Solène la busca en su galería de arte.

Nicholas Galitzine como Hayes Campbell, el vocalista de una banda juvenil, en la película "The Idea of You” (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Ella Rubin como Izzy

Ella Rubin, conocida por sus papeles en la serie de Netflix “The Chair” (2021) y la serie de Hulu “The Girl from Plainville” (2022), es la encargada de dar vida a Izzy, la hija adolescente de Soléne que asiste a Coachella acompañada de su madre para ver a August Moon. Por lo que he visto que el tráiler, apoya la relación amorosa de su madre.

Izzy (Ella Rubin) hablando con su madre Solène Marchand (Anne Hathaway) en la película "The Idea of You" (Foto: Amazon Prime Video)

4. Reid Scott como Daniel

Reid Scott, conocido por papeles como Brendan ‘Brando’ Dorff en “My Boys” (2006–2010), Dan Egan en “Veep” (2012–2019) y Gordon Ford en “The Marvelous Mrs. Maisel” (2022–2023), asume el rol de Daniel en la película de Amazon Prime Video. Se trata del exesposo de Soléne.

5. Jordan Aaron Hall como Zeke

Jordan Aaron Hall, que anteriormente participó en producciones como “The Equalizer”, “Rustin” y “What We Found”, interpreta a Zeke, uno de los miembros de la banda de Hayes Campbell.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Idea of You”:

Jaiden Anthony como Adrian

Raymond Cham Jr como Oliver

Viktor White como Simon

Dakota Adan como Rory

Annie Mumolo como Tracy

Perry Mattfeld como Eva

¿DE QUÉ TRATA “THE IDEA OF YOU”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “The Idea of You” se basa en “la aclamada historia de amor contemporánea del mismo nombre, ‘La idea de ti’ se centra en Solène, una mamá soltera de 40 años que comienza un inesperado romance con el joven de 24 años Hayes Campbell, el vocalista principal de August Moon, la boy band más famosa del planeta”.

¿CÓMO VER “THE IDEA OF YOU”?

“The Idea of You” se estrenará en Amazon Prime Video el jueves 2 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la comedia romántica solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.