Los últimos episodios de The Last Dance, documental de ESPN y Netflix que se centra en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls, la que sería la última de Michael Jordan en la franquicia de Illinois, trajeron de vuelta a la memoria a otra estrella de los Bulls: Dennis Rodman.

A lo largo de la historia de la NBA existieron muchos personajes memorables, pero ninguno con la notoriedad, carisma y peligrosidad del apodado “The Worm". Dennis Rodman era simplemente un enigma dentro y fuera de la cancha, tal como refleja The Last Dance.

Aquí hacemos un recuento de algunos momentos controvertidos y alocados de este impresionante rebotador y bloqueador de la NBA.

Dennis Rodman, una estrella de los Bulls. (Foto: AFP)

5) SE CASÓ CON ÉL MISMO

Dennis Rodman ha tomado muchas decisiones controvertidas a lo largo de su vida. Esta, sin embargo, ciertamente se lleva las palmas.

El ex jugador de la NBA confesó ser bisexual en 1996 y decidió casarse consigo mismo. El chico malo de la NBA incluso usó un vestido de novia para celebrar la excéntrica unión. Aunque fue más un truco publicitario para su próximo libro en ese momento, Rodman reveló que ganó US$10 millones por el truco





4) UNA PATADA DESLEAL A UN CAMARÓGRAFO

No es poco usual que los jugadores intercambien algunas diferencias con el árbitro del juego. Pero Dennis Rodman llevó eso un poco más al extremo cuando pateó con fuerza a un camarógrafo desprevenido en los genitales durante un juego de los Chicago Bulls en 1997.

El incidente ocurrió después de que Rodman tropezara con Eugene Amos durante un partido contra los Minnesota Timberwolves. Rodman fue suspendido de la liga por 11 juegos y tuvo que desembolsar US$200 mil luego de un acuerdo con Amos.

3) UN MATRIMONIO DE NUEVE DÍAS Y MADONNA

La figura tristemente célebre de Dennis Rodman creció cuando se casó con la ex conejita de Playboy, Carmen Electra en 1998. Sin embargo, la unión de Rodman y la estrella de Baywatch solo duró nueve días.

Dennis Rodman se casó por nueve días con Carmen Electra.

En su breve aparición en The Last Dance, Electra describió su relación con Rodman como “un riesgo ocupacional”. Pero antes de eso, Rodman tuvo una aventura en 1994 con la reina del pop, Madonna. El exjugador de la NBA luego confesó que no gustaba de su música, pero dijo que podrían haberse casado si hubiesen permanecido juntos un poco más de tiempo.

Dennis Rodman y Madonna.

2) TAMBIÉN FUE LUCHADOR

Muchos atletas profesionales se aventuran a ingresar a la lucha libre profesional hoy en día. Sin embargo, parecía que Dennis Rodman hubiese nacido para ello cuando se convirtió en un miembro honorario del Nuevo Orden Mundial compuesto por Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash en 1997. Incluso regresó al ring un año después y tuvo una pelea brutal con Karl Malone en el evento Bash at the Beach en 1998.

Hulk Hogan y Dennis Rodman.

1) ES AMIGO DE KIM JONG-UN

Incluso al jubilarse, Rodman continúa acaparando los titulares por razones a menudo ridículas. Quizás su conquista más extraña fue su improbable relación con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-Un. El vínculo de la pareja se registró en el documental “Big Bang de Dennis Rodman en Pyongyang”, en el que el cinco veces campeón de la NBA fue personalmente a Corea del Norte y jugó un partido de baloncesto para Kim en 2013.

Dennis Rodman es probablemente la última persona en la que se puede pensar en términos de cerrar la brecha entre Estados Unidos y el misterioso líder comunista. Por otra parte, ambos individuos son bastante únicos en su propia forma, lo que podría haber llevado a su comprensión mutua.





¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE LAST DANCE “ EN NETFLIX USA?

Aunque la popular plataforma streaming llevará a países como Argentina, Perú, México, Colombia y España los 10 episodios de The Last Dance de dos en dos durante cinco semanas a partir del 20 de abril, para que estos estén disponibles en Netflix USA los usuarios tendrán que esperar más tiempo.

Fechas mundiales de Netflix

Episodios 1 y 2: lunes 20 de abril

Episodios 3 y 4: lunes 27 de abril

Episodios 5 y 6: lunes 4 de mayo

Episodios 7 y 8: lunes 11 de mayo

Episodios 9 y 10: lunes 18 de mayo

La serie documental, que en su dos primeros capítulos ha conseguido 6.1 millones de espectadores y podría convertirse en el documental de ESPN mejor calificado de todos los tiempos, llegará a Netflix Estados Unidos en julio de 2020.

Así lo anunció Richard Greenfield, de LightShed Partners, en su cuenta de Twitter. Información que Decider confirmó señalando que The Last Dance se estrenará en Netflix USA el domingo 19 de julio.

Pero si no estás dispuesto a esperar tanto los dos primeros episodios están disponibles en la aplicación de ESPN.

