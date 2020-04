“The Last Dance”, el documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls de la temporada 1997/98, sigue dando que hablar. La producción dirigida por Jason Hehir estrena dos capítulos cada semana en Netflix, las dos primeras llegaron el 20 de abril y no defraudaron.

La serie documental se enfoca en la temporada 1997-1998 del equipo de Chicago que se alzó con su sexto anillo de la liga. Del mismo modo se trata del documental más visionado de la señal de “cable sports” en su historia alcanzando una audiencia de más de seis millones de espectadores.

El título de la producción hace referencia al nombre que le asignó el entrenador Phil Jackson a esa temporada, debido a que iba a ser su última temporada como entrenador en Chicago. Por ello Jackson la catalogó como “The Last Dance” (“el último baile”), en alusión al último recorrido que harían como equipo.

Durante ese recorrido pasaron muchas cosas, como muestra la serie documental, pero algo en particular llamó la atención de los usuarios de Netflix. Y es un extracto de toda la producción que hace referencia la leyenda de los New York Knicks, Walt ‘Clyde’ Frazier.

¿QUÉ DIJO FRAZIER SOBRE JORDAN EN THE LAST DANCE?

Un clip de 1984 utilizado en la serie documental de 10 partes de ESPN recoge los comentarios que hizo Walt Frazier sobre Jordan. ‘Clyde’ es un exjugador profesional de baloncesto estadounidense de la década de los 70, jugó durante 13 temporadas en la NBA, diez de ellas para los New York Knicks.

Según el clip de Frazier, que forma parte de la serie documental de Michael Jordan, este último no podría llevar un equipo en la NBA, porque no medía siete pies de altura. “Michael debe darse cuenta de que no mide 7 pies, por lo que no llevará un equipo en la NBA”, reveló.

“Se rompió el pie (su segunda temporada), pensé, no sé”, agregó Frazier. “Y estaba teniendo problemas y quejándose porque no podía vencer a los Pistons (1987-88, 1988-89, 1989-90). Estaba llorando, pensó que el gerente general no sabía lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando todavía no estaba seguro de si sería capaz de llevar un equipo y dar el siguiente paso. Entonces, de repente, sucedió”.

Michael Jordan, finalmente, llevó a los Bulls a seis títulos en ocho años.

FRAZIER VUELVE A HABLAR SOBRE JORDAN

La leyenda de los New York Knicks defendió recientemente su controvertido comentario sobre el escolta de los Chicago Bulls:

“Al principio, no estaba tan familiarizado con él en la universidad”, dijo Frazier a The New York Post. “Cualquiera que juegue para Dean Smith, los retiene. Vince Carter, [James] Digno. Nunca se sabe la versatilidad de estos muchachos cuando juegan para Carolina del Norte. Los mantiene en un sistema de equipo. Nadie sabía que iba a hacer lo que hizo”, agregó.

