CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La guerra provocó la muerte de algunos personajes importantes en la cuarta temporada de “The Last Kingdom”, pero la que más impactó a los fans del drama histórico fue la del padre Beocca, rol interpretado por el actor británico Ian Hart.

En la cuarta entrega “The Last Kingdom”, una vez más Uhtred (Alexander Dreymon) intenta recuperar Bebbanburg. Tras enterarse de que su tío Aelfric perdió a muchos hombres, Uhtred decide que es el momento volver a su hogar; sin embargo, sus planes no salen como esperaba debido a la repentina aparición de su primo, Wihtgar (Ossian Perret).

Wihtgar llega a Bebbanburg con sus hombres, supera a Uhtred y asesina a su propio padre para quedarse al mando de Bebbanburg. No solo le roba a su primo la oportunidad de vengarse también le arrebata a un gran aliado., el padre Beocca.

The Last Kingdom - Temporada 4

Beocca muere intentando hacer que los primos hagan las paces. Mientras los hombres de Uhtred sueltan sus espadas para detener a Wihtgar, este le dispara una flecha al hombre que fue sacerdote de su padre.

La muerte de Beocca no solo fue una perdida devastadora para Uhtred también lo fue para los fans de “The Last Kingdom”. Algunos utilizaron las redes sociales para expresar su sentir. "Cinco minutos antes de eso me decía a mí mismo lo agradable que era ver a Beocca de vuelta en Bebbanburg”, escribió usuario de Reddit.

“Tan doloroso como fue, fue muy apropiado que Beocca muriera donde comenzó. En Bebbanburg”, dijo un fan."Supongo que fue demasiado pedir que Uhtred y Beocca vivieran sus días felices para siempre en Bebbanburg", dedujo otro.

DETRÁS DE LA MUERTE DE BEOCCA

En una entrevista con Variety, el productor ejecutivo Nigel Marchant habló sobre algunos momentos de la cuarta temporada de “The Last Kingdom”, incluido la muerte del personaje interpretado por Ian Hart.

“Fue realmente difícil perder a Ian Hart, que es un actor tan fantástico, pero siempre hemos tratado de demostrar que las batallas tienen consecuencias reales. Eso se dobla con la impetuosidad de Uhtred al sentir que este es el momento adecuado para retomar Bebbanburg, sin darse cuenta de las repercusiones. Entonces pierde su figura paterna, la persona que siempre ha estado allí para él, lo ha guiado, ha peleado con él, ha sido su brújula moral en muchos sentidos”, explicó.

También se refirió al apoyo que Finan (Mark Rowley), tras la tragedia. “Dentro de los libros hay una gran amistad entre ellos. Realmente no descubrimos tanta historia de fondo sobre Finan a medida que los revisamos, pero él siempre está allí, siempre es la mano derecha. Creo que eso es lo que hemos tratado de impulsar cada vez más a medida que avanza la serie de televisión”.

“Mark es un gran actor y aporta una gran comedia al programa, pero para ver un poco más de él y ver cómo funcionan esas relaciones y explorar esa masculinidad entre ellos. No siempre pueden hablar entre ellos, ciertamente en ese entonces, pero hay una conexión. Están ahí para apoyarse mutuamente a través de lo bueno y lo malo. Creo que, como fanático del programa, me encanta esa relación. Me encanta la pandilla que forman juntos y el apoyo que reciben unos de otros”, agregó.