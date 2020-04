La cuarta temporada de “The Last Kingdom” está disponible en Netflix desde el domingo 26 de abril de 2020 y aunque la plataforma streaming aún no ha confirmado una segunda temporada de la serie británica los últimos episodios dejaron el camino preparado para el regreso de Uhtred.

El drama histórico basado en la serie de novelas “The Saxon Stories” de Bernard Cornwell, está ambientada en el siglo IX donde lo que hoy se conoce como Inglaterra eran varios reinos independientes y sigue a Uhtred, hijo huérfano de un noble sajón que es secuestrado por los normandos y criado como uno de ellos. Así, es obligado a elegir entre un reino que comparte sus ancestros y la gente a la que es leal.

Aunque Netflix renueve la ficción en las próximas semanas la producción de la nueva entrega no empezaría hasta que el brote actual de coronavirus sea controlado. Dicho retraso también significa una fecha de estreno posterior a la esperada.

The Last Kingdom | Tráiler de la temporada 4

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “THE LAST KINGDOM”?

Al final de la cuarta temporada de “The Last Kingdom” se desata un sangriento enfrentamiento entre los daneses y los sajones, pero gracias a la intervención de Uhtred, Edward escucha la propuesta de Sigtrygrr: el reino del norte con su capital en Eoferwic a cambio de la paz en los otros tres reinos, y se acuerda una paz temporal.

Aunque Edward aceptó el acuerdo de paz, es claro que no desistirá de su sueño de unir todos los reinos anglicanos. Por eso le explica a Aethelflaed que Sigtrygrr les ha enseñado que hay "otras formas" de conquistar un reino además de la guerra.

Otra cosa que queda clara al final de la cuarta entrega es que la guerra aún no ha terminado. Existen muchos factores que más adelante podrían alterar la paz: Aethelm envenenó a Aelswith para asegurarse de que no se convirtiera en una amenaza para su nieto cuando Edward muera, Brida sobrevivió y dio a luz al hijo de Cnut, Heston escapó antes de que la batalla comenzara y Uhtred se queda al cuidado del primogénito del rey Edward.

La quinta temporada de “The Last Kingdom” probablemente también incluya un salto en el tiempo, así como una venganza de Uhtred, tras no lograr recuperara su hogar ancestral de Bebbanburg, que ahora está bajo el poder de su primero Whitgar.

Brida sobrevivió y dio a luz al hijo de Cnut (Foto: The Last Kingdom /Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “THE LAST KINGDOM”

La segunda temporada de “The Last Kingdom” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero estas son algunas imágenes de la primera entrega.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST KINGDOM” 5

Aunque no se ha confirmado a los miembros del elenco de la quinta entrega, es probable que los actores principales vuelven, además si se confirma un salto en el tiempo también se necesitarán a nuevos actores.

Alexander Dreymon como Uhtred

Emily Cox como Brida

Harry McEntire como Aethelwold

Ian Hart como Beocca

Eliza Butterworth como Aelswith

Eva Birthistle como Hild

Jeppe Beck Laursen como Haesten

Toby Regbo como Aethelred

Millie Brady como Princesa Aethelflaed

James Northcote como Aldhelm

Timothy Innes como Edward

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “THE LAST KINGDOM”?

La segunda temporada de “The Last Kingdom” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios no lleguen a la plataforma streaming hasta fines de 2021 o incluso en el 2022, dependiendo de cómo se maneje la pandemia del coronavirus.