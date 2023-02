El quinto capítulo de “The Last of Us” estuvo cargado de violencia y muerte, además de desgarradores momentos como el final que tuvieron Henry y Sam. La serie de HBO Max ahora volverá a cambiar el ritmo de la historia y ya es momento de que Joel y Ellie encuentren a quien buscaban.

En el episodio que se estrenó el viernes 10 de febrero, los protagonistas y sus nuevos aliados lograron escapar de Kansas City. Sin embargo, el pequeño Sam fue infectado, lo que desencadenó el suicidio de su hermano mayor.

Después de enterrarlos, Joel y Ellie continúan su viaje hacia Wyoming. ¿Quieres saber más al respecto? A continuación, averigua qué pasará en el capítulo 6 (1x06) de “The Last of Us”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DEL CAPÍTULO 6 DE “THE LAST OF US”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 6 DE “THE LAST OF US”?

De acuerdo con el tráiler oficial, el episodio 6 de “The Last of Us” nos mostrará a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continuando su viaje hacia Wyoming en busca de Tommy. En el camino, la adolescente le contará acerca de su intento de salvar a Sam con su sangre, pero que no funcionó.

Eventualmente, ambos llegarán a Wyoming y se encontrarán con miembros del asentamiento de Jackson donde vive Tommy, por lo que es llevado ahí. Joel llama a Tommy a lo lejos y los hermanos se abrazan luego de varios años de estar separados.

Tommy y Joel se abrazan en el episodio 6 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

Aunque el encuentro fue emotivo, todavía habrá fricción entre los hermanos debido a la época oscura como Cazadores, en donde mataron a personas inocentes. Mientras que Joel trata de justificar sus acciones diciendo que todo fue para sobrevivir, Tommy sigue sintiéndose culpable.

Mientras tanto, Ellie hablará con María, la esposa de Tommy, quien le dirá que tenga cuidado de “en quién pone su confianza”, lo que puede hacer que desconfíe de Joel, quien querrá que sea Tommy quien la entregue a las Luciérnagas y separarse de ella.