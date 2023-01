¡ALERTA DE SPOILER! El increíble revuelo que ha causado el tercer episodio de “The Last of Us” no podría entenderse a profundidad sin la historia de Bill y Frank. Si bien la escena más trágica del capítulo nos muestra a este último falleciendo por una enfermedad incurable junto a su pareja, también fuimos testigos de otros sucesos como el escape de Joel y Ellie de la ciudad de Boston.

No hay duda que la adaptación que está realizando HBO del juego apocalíptico es de la mejores logradas de toda la plataforma. Y es que, la increíble performance del elenco actoral junto a los detalles que nos muestran en pantalla, hacen que “The Last of Us” se posicione como una de las producciones más sintonizadas del mundo del streaming.

Ahora, en este tercer capítulo nos vamos adentrando a profundidad en el camino hacia la supervivencia de los personajes. Sin embargo, existen escenas tan desgarradoras como la muerte de Frank, quien no soportó los embates de una cruel enfermedad que tampoco posee cura en la vida real.

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE FRANK?

Aunque la ficción basada en el videojuego de supervivencia de zombis nos remite a un escenario de caos, el personaje de Frank desarrolló la enfermedad del Parkinson antes del inicio de la hecatombe mundial, razón por la que se encuentra postrado en una silla de ruedas durante gran parte de su día a día.

Poco a poco, las fuerzas de Frank se van debilitando debido a este padecimiento que logra ocasionarle rigidez muscular y un gran deterioro de sus articulaciones.

La desgarradora escena de Bill y Frank se llevó todos los aplausos luego de su estreno el pasado domingo 29 de enero (Foto: HBO)

Vale decir que fue el mismo Frank durante el desarrollo del tercer episodio que menciona que su enfermedad no tenía cura, incluso, antes de los acontecimientos que se originaron tras la aparición de hongos Cordyceps .

El capítulo finaliza de la manera más desgarradora posible: Frank, al verse sin ayuda o tratamiento para su enfermedad, decide planificar su muerte, sin saber que Bill también correrá con la misma suerte al morir intoxicados por una sobredosis de pastillas y ansiolíticos mezclados en una botella de vino.

LA REALIDAD QUE MUESTRA LA ENFERMEDAD DE FRANK EN “THE LAST OF US”

Tras la muerte de Frank, la serie comenzó a ser destacar otras realidades dentro de un escenario apocalíptico. Y es que, si bien los Cordyceps son la gran amenaza de la humanidad, enfermedades como el Parkinson comenzarán a ser tratadas con mucho menor atención que antes. Algo que, a la larga, podría traer complicaciones dentro de esta lucha por sobrevivir.

En el episodio 3 de "The Last of Us", Bill y Frank se besaron luego de que cantara una pieza de Linda Ronstadt (Foto: HBO)

Aunque Frank y Bill tuvieron cierto privilegio al poseer la medicación necesaria, el desabastecimiento de pastillas y la falta de suministro de tratamientos podría terminar con la vida de millones de personas que padecen enfermedades congénitas como la diabetes o la esclerosis múltiple.