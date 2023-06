“The Last of Us” fue una de las apuestas más arriesgadas del año para HBO Max, plataforma que estrenó el pasado 15 de enero la serie basada en el exitoso juego creado por Naughty Dog y que sigue a un adulto que debe mantener a salvo a una niña que podría ser la clave para la supervivencia de la humanidad en un futuro en el que zombies han arrasado con la sociedad como la conocemos.

En la historia, Pedro Pascal interpreta a Joel, un contrabandista que cuidará hasta su último aliento a Ellie (Bella Ramsey), una niña inmune al hongo Cordyceps, responsable de convertir a las personas en bestias sin razonamiento, por lo que emprenderá un viaje hacia una zona segura.

Debido a la gran recepción de la serie, HBO Max confirmó el desarrollo de una segunda temporada. Sin embargo, la historia pudo ser muy distinta debido a que el estudio estuvo muy cerca de reemplazar a Pascal con una importante figura de Hollywood.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en "The Last of Us" (Foto: HBO Max)

¿POR QUÉ PEDRO PASCAL NO IBA A APARECER EN “THE LAST OF US”?

Para nadie es un secreto que en los últimos años, Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Hollywood, siendo parte de exitosas producciones como “Game of thrones”, “The Mandalorian” o la exitosa “The Last of Us”, esta última siendo considerada la producción en la que más ha destacado.

No obstante, el actor estuvo muy cerca de no aparecer en la historia, tal como confirmó el propio co-creador, Craig Mazin, en una reciente entrevista en el podcast Happy Sad Confused podcast.

“Hablemos un momento con él. No puedo decir que fue como una serie de conversaciones. Fue más como: ‘Oye, aquí hay algo de qué hablar’. Pedro estuvo en nuestra lista desde el principio. Nos dijeron que no estaba disponible”, comentó el desarrollador.

Sin embargo, y pese a que ya tenían una buena opción para el papel de Joel, fue el carisma de Pascal lo que hizo que terminaran por elegirlo una vez más.

“Normalmente, cuando envías guiones a actores como este, tienes suerte si los leen en un mes. Lo envié un viernes y el sábado por la mañana recibí una llamada: ‘Le encanta. Quiere hacer un Zoom’. Y tuvimos quizás el Zoom más maravilloso que hemos tenido. Fue amor a primera vista”, reconoció.

Joel rescata a Ellie en el final de temporada de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿QUIÉN IBA A REEMPLAZAR A PEDRO PASCAL EN “THE LAST OF US”?

En la conversación, Mazin indicó que una vez que el agente de Pascal les informó que estaba saturado de compromisos, otro nombre de peso en Hollywood surgió e incluso su representante se encargó de ponerlo en la lista de potenciales protagonistas.

“Nos dijeron que no estaba disponible y luego, mientras estábamos dando tumbos, recibí una llamada del agente de (Mathew) McConaughey que dijo: ‘Sabes, en realidad podría estar disponible’”, confesó el desarrollador.

Si bien en los últimos años el experimentado actor ha dado el giro a participar de series, siendo Mathew McConaughey confirmado en la nueva temporada de “Yellowstone” tras los conflictos con Kevin Costner, resulta complicado imaginar cómo se vería “The Last of Us” sin la presencia de Pedro Pascal.