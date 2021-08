¿Cuánto es el salario de Pedro Pascal? El actor chileno se ha colocado entre los 10 artistas mejores pagados en producciones de plataformas de streaming. Y esto lo ha conseguido con una serie que todavía no se ha estrenado: “The Last of Us” de HBO. Su salario por cada capítulo de la ficción inspirada en el famoso videojuego homónimo es superior a Henry Cavill y Alec Baldwin.

Esto se ha conocido gracias a un reporte de Variety, que ha revelado los sueldos de las estrellas más importantes de los últimos años. Por ejemplo, Cavill cobra 400 mil dólares por cada episodio de “The Witcher”.

Mientras que el veterano intérprete Alec Baldwin recibe un monto de 575 mil dólares, aproximadamente, por formar parte del elenco de “Dr. Death”. Sin embargo, la recaudación económica de Pascal supera al de las dos estrellas del cine y la televisión.

La cotización del chileno en el mercado internacional ha aumentado sobre todo por “The Mandalorian”, la serie de televisión estrenada en Disney+. El éxito de la historia de Star Wars se ha replicado en Pedro Pascal, quien da vida al protagonista y entrega una aplaudida actuación.

Pedro Pascal será uno de los protagonistas de la adaptación televisiva del videojuego “The Last of Us”. (Foto: AFP/PlayStation)

¿CUÁNTO COBRA PEDRO PASCAL POR “THE LAST OF US”?

El actor chileno Pedro Pascal cobrará 600 mil dólares por cada episodio de la serie de televisión “The Last of Us”, la nueva apuesta de HBO. La ficción tendrá una primera temporada con un total de 10 capítulos, por lo que Pascal embolsará 6 millones de dólares.

El artista dará vida a Joel, el protagonista de la historia distópica. Pero el salario de Pascar en la mencionada producción televisiva no es el más alto de la lista de Variety. Quien encabeza la lista es el actor estadounidense Chris Patt, quien recibe 1,4 millones por cada capítulo de “The Therminal List”.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “THE LAST OF US”?

“The Last of Us” es una serie de televisión basada en el popular videojuego de PlayStation, que apareció en 2013. La historia se centra en Joel y Ellie (Bella Ramsey), los últimos sobrevivientes de una pandemia en Estados Unidos.

Ellos deberán sobrevivir ante una realidad donde las demás personas han mutado en una especie de seres caníbales, como si fueran zombies. Joel, en este caso, deberá proteger con todas sus fuerzas a la niña, porque es la única esperanza que tiene la humanidad para salvarse de la desgracia.

Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas de la adaptación de “The Last of Us” (Foto: Game of Thrones/ HBO)

¿CÓMO SE HIZO FAMOSO PEDRO PASCAL?

Pedro Pascal alcanzó la fama mundial cuando dio vida a Oberyn Martell en la serie “Game of Thrones”, la exitosa producción de HBO que adoptó la historia de George R.R. Martin. El actor había formado parte de “Narcos”, “Wonder Woman”, entre otras producciones televisivas.

Tráiler de "The Mandalorian". (Fuente: Disney) null