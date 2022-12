HBO Max presentó el tráiler oficial de la serie “The Last of Us”, la adaptación televisiva del videojuego y que será protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey.

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming dio a conocer que la producción se estrenará el 15 de enero de 2023.

“El tráiler oficial de #TheLastOfUs está aquí. Del ganador del Emmy y creador de ‘Chernobyl’ (la serie), y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie HBO Original estrena el 15 de enero en HBO y HBO Max”, indicó la plataforma.

“The Last of Us” es un famoso videojuego posapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola PlayStation.

La muy esperada secuela de este título, “The Last of Us Part II”, se publicó el pasado junio de 2020, ese mismo año se llevó el premio al juego del año en los Game Awards, los Oscar de los videojuegos.

El proyecto televisivo sobre “The Last of Us” será una coproducción de Sony Pictures Television en asociación con PlayStation Productions, compañía que, de este modo, se adentrará por primera vez en el mundo de las series.

El escritor y director creativo del videojuego, Neil Druckmann, también será guionista y productor ejecutivo junto al director Craig Mazin (“Chernobyl”). Mientras que el piloto estará a cargo del cineasta ruso Kantemir Balagov (“Beanpole”).