“The Last of Us”, la tan esperada adaptación del famoso videojuego homónimo, se estrenó en HBO Max el 15 de enero de 2023. La serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se ambienta veinte años después de la caída de la civilización y presenta a Joel, un contrabandista que es contratado para sacar a Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo, se convertirá en un viaje brutal en el que lo más importante es sobrevivir.

‘When You’re Lost in the Darkness’, primer capítulo de la ficción desarrollada por Craig Mazin y Neil Druckmann, establece las bases para el desarrollo de la trama, es decir, explica el inicio del apocalipsis, cómo lograron sobrevivir y el surgimiento de un grupo rebelde.

Además, el estreno de “The Last of Us” incluye varios easter eggs y referencias al material original. Aunque los fanáticos pueden encontrar diálogos y escenas idénticas, la serie de HBO Max también tiene cambios importantes respecto al videojuego de Naughty Dog. Se trata de la línea de tiempo.

Joel (Pedro Pascal) y su hija Sarah en 2003 en la serie "The Last of Us" (Foto: HBO Max)

¿POR QUÉ “THE LAST OF US” CAMBIÓ LA LÍNEA DE TIEMPO DEL VIDEOJUEGO?

Mientras en el videojuego, la historia de Joel comienza en 2013 cuando aún vive con su hija Sarah en Austin, Texas, en la serie escrita por Mazin y Druckmann, los personajes interpretados por Pedro Pascal y Nico Parker aparecen en 2003.

Aunque tanto el videojuego como la serie tienen un salto temporal de 20 años tras la muerte de Sarah, el cambio antes mencionado las posiciona en años diferentes. La primera se ambienta en el 2033 y la segunda tiene lugar en 2023.

De acuerdo con Screen Rant, la principal razón de este cambio podría ser las diferencias tecnológicas. Si el brote de Cordyceps empieza en el 2003, año en el que la tecnología no era tan avanzada en el cuidado de la salud, esto ayuda a explicar la rápida propagación de la enfermedad.

Además, resulta beneficioso para HBO Max, ya que no tiene que incluir muchos avances tecnológicos en la serie. Por ejemplo, en el primer episodio de “The Last of Us”, Joel utiliza un teléfono celular más antiguo.

Otra diferencia entre el material original y la nueva serie es la estación en la que empieza la historia tras el salto en el tiempo. Mientras la primera comienza en verano, la segunda inicia en otoño. Aunque no hay una razón aparente, es posible que los showrunners quisieran que el viaje de Joel y Ellie sea más condensado.