La primera temporada de la serie “The Last of Us” de HBO Max llega a su fin este 12 de marzo. Desde su estreno el pasado 16 de enero, la producción creada por Craig Mazin y Neil Druckmann sorprendió a la audiencia al ser una estupenda adaptación del videojuego de Naughty Dog y, por tanto, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming.

Con un elenco liderado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, el programa trajo de vuelta la experiencia que se vivió con la consola PlayStation 3. Y, tal como el material original, se ha anunciado que habrá una segunda parte de la historia.

¿Quieres averiguar más detalles respecto a los nuevos capítulos de “The Last of Us”? A continuación, te contamos lo que sabemos de la temporada 2 (season 2) de la serie de HBO Max.

El póster de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

De acuerdo con las declaraciones de Pedro Pascal concedidas a Collider, existe la posibilidad de que el rodaje de la segunda temporada de “The Last of Us” inicie este 2023. En ese sentido, aunque no hay una fecha de estreno oficial, podemos pronosticar el periodo del próximo lanzamiento.

Si la producción es tan consistente como en la primera entrega, las grabaciones terminarían en el 2024. Por ello, tras la etapa de post-producción, los siguientes episodios llegarían a finales del 2024 o principios del 2025 a HBO.

Pedro Pascal y Bella Ramsey son los protagonistas de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

Pese a las dudas iniciales sobre su permanencia en la serie, Bella Ramsey confirmó, a través de W Magazine, que volverá a interpretar a Ellie en la segunda entrega del show televisivo.

El otro protagonista, Pedro Pascal, también será parte de los nuevos episodios, tal como el propio intérprete chileno ha confirmado en diversas entrevistas.

Vale precisar que la presencia de otros personajes aún no ha sido anunciada por HBO, pero se presume que Tommy (Gabriel Luna) y su esposa María (Rutina Wesley) harán su aparición en la season 2.

Pedro Pascal y Gabriel Luna retornarían con sus personajes en la segunda temporada de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATARÁ “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

Se han revelado muy pocos detalles sobre la trama de la temporada 2 de la serie, aunque se especula que se basará en el relato de la segunda parte del videojuego original.

ATENCIÓN SPOILERS. Cabe resaltar que “The Last of Us - Part II” de Naughty Dog se desarrolla 5 años después de los sucesos de la primera entrega y muestra cómo Ellie y Joel se establecen en la ciudad de Wyoming. No obstante, su tranquilidad se ve interrumpida con la aparición de una mujer llamada Abby.

Además, desde el podcast Happy Sad Confused, Bella Ramsey confirmó que estaba “muy emocionada con la historia de Ellie/Dina” que se vería en los próximos episodios.

Finalmente, el showrunner Craig Mazin le dijo a Collider que no tenían la intención de “contar ninguna historia más allá de la adaptación de los juegos”. De esta manera, descartó que existan innumerables temporadas del programa.

“Definitivamente, no veo esto como algo que siga y siga y siga. No tenemos esa ambición. Nuestra ambición es contar la historia que existe, lo mejor que podamos, en un medio diferente”, puntualizó.