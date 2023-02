La tercera temporada de la serie “The Mandalorian” llega a Disney Plus el miércoles 1 de marzo. De esta manera, descubriremos las nuevas aventuras de Din Djarin y Grogu en la famosa producción que forma parte del universo “Star Wars”.

Esto implica que tendremos la presencia por partida doble de Pedro Pascal en el streaming, al ser el protagonista de este show creado por Jon Favreau y de “The Last Of Us”, exitoso programa de HBO Max.

¿Quieres conocer quiénes lo acompañan en el reparto de la temporada 3 de “The Mandalorian”? A continuación, te revelamos la lista de actores y personajes. Averigua, así, quién es quién en los nuevos episodios de la serie de Disney Plus.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “THE MANDALORIAN”?

1. Pedro Pascal como Din Djarin

Una vez más, el actor chileno Pedro Pascal interpreta a Din Djarin en la serie. Como sabemos, “Mando” está reunido con Grogu en esta nueva entrega y, con un arma legendaria, busca seguir adelante en su viaje.

La filmografía de Pascal, incluye también “The Unbearable Weight of Massive Talent”, “Narcos”, “Game of Thrones” y su reciente rol como Joel en “The Last Of Us”.

Pedro Pascal como Din Djarin en “The Mandalorian” (Foto: Lucasfilm)

2. Grogu

Pese a su apariencia, Grogu o “Baby Yoda” es técnicamente mayor que Mando. Sin embargo, este último actúa como padre sustituto. En la temporada 3, iniciarán el camino juntos, luchando contra las nuevas amenazas.

Vale precisar que el personaje es manipulado por diversos especialistas de la producción. Además, se sabe que su actor de voz, con algunas modificaciones, es David Acord.

Grogu también es conocido por los fans como “Baby Yoda” (Foto: The Mandalorian / Instagram)

3. Giancarlo Esposito como Moff Gideon

Moff Gideon es mejor conocido en el Imperio por El asedio de Mandalore, al liderar una purga que masacró a miles y miles de mandalorianos. Con la llegada de Luke Skywalker, intentó matar a Grogu y luego a sí mismo, pero quedó inconsciente y fue entregado vivo a la custodia de la Nueva República.

Giancarlo Esposito es quien le da vida al personaje. El actor es famoso por sus roles en proyectos como “Breaking Bad”, “Better Call Saul”, “The Boys” y “Caleidoscopio”.

Giancarlo Esposito como Moff Gideon en “The Mandalorian” (Foto: Lucasfilm)

4. Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze

En la tercera entrega, se explorará si Bo-Katan Kryze sigue siendo aliada de Mando o se convertirá en su gran enemiga. La actriz que la interpreta es Katee Sackhoff, quien también es parte del elenco de programas como “Longmire” y “Otra vida”.

Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze en “The Mandalorian” (Foto: Lucasfilm)

5. Carl Weathers como Greef Karga

Greef Karga volverá a aparecer en los próximos episodios. Recordemos que, tras escapar de Gideon, decidió usar su dinero e influencia para hacer de Nevarro un lugar mejor. Carl Weathers, reconocido por “Rocky” y “Arrested Development”, regresa con este papel.

Carl Weathers como Greef Karga en “The Mandalorian” (Foto: Lucasfilm)

6. Emily Swallow como The Armorer

The Armorer es la líder de Children of the Watch, sirviendo como una especie de guía espiritual del clan. Pese a todo lo que sucedió, ella aún se mantiene fiel a la religión ortodoxa mandaloriana. La actriz que la interpreta es Emily Swallow, a quien también hemos visto en “Haunting of the Mary Celeste” y “Monday Mornings”.

Emily Swallow como The Armorer en “The Mandalorian” (Foto: Lucasfilm)

7. Amy Sedaris como Peli Motto

Se espera que Peli Motto vuelva a ser una de las aliadas de Mando en esta temporada. La mecánica seguirá ayudando a nuestro protagonista gracias a sus habilidades y reliquias. Además de este rol, Amy Sedaris destaca en producciones como “Strangers with Candy”, “De vuelta al insti” y “BoJack Horseman”.

Amy Sedaris como Peli Motto en “The Mandalorian” (Foto: Lucasfilm)

8. Christopher Lloyd

Christopher Lloyd es la estrella de la trilogía “Volver al futuro” y de otras producciones emblemáticas como “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”. Aún no se ha revelado su papel en la serie, pero sí se ha confirmado su presencia en la tercera parte del espectáculo televisivo.