El final de la temporada 2 de “The Mandalorian” hizo llorar a los fanáticos de “Star Wars” de emoción cuando trajo de regreso a uno de los personajes más icónicos de las películas originales para hacer un cameo. Sin embargo, no hay duda que la aparición de Ahsoka Tano también dejó a los fans boquiabiertos por verla por primera vez en carne y hueso.

La segunda temporada culminó con un atrevido rescate, algunas escenas de lucha de Mando y una emotiva despedida de él con Grogu, apodado cariñosamente Baby Yoda. Él tuvo que irse con Luke Skywalker, quien había sido llamado a través de la fuerza por el pequeño, y prometió llevarlo para entrenarlo.

Si bien esto entristeció a los fans, ya que significaba que la temporada 3 de “The Mandalorian” no presentaría a Mando y Grogu juntos nuevamente, lo cierto es que esta reunión abre un nuevo mundo de posibilidades para la franquicia de Star Wars, uno que los fans no han dudado en explorar con diversas teorías.

Una de ellas presenta efectivamente el regreso de Grogu, pero no con Mando. Todo indica que él se uniría a Ahsoka Tano, para crear y mejorar una nueva Orden Jedi que podría extenderse por toda la Galaxia. Esta es la explicación de Screenrant sobre este posible nuevo grupo que lo cambiaría todo.

¿CÓMO GROGU Y AHSOKA TANO CREARÍAN UNA NUEVA ORDEN JEDI?

Mando mirando como Grogu se va con Luke (Foto: Disney+)

Gracias a las películas anteriores, se sabe que Grogu no es uno de los estudiantes de Luke cuando Ben Solo comienza su entrenamiento Jedi. En “Star Wars: The Last Jedi”, Luke afirma que entrenó a Ben Solo junto con otros doce estudiantes en su Templo Jedi, pero nunca se menciona a ningún hombrecito verde como Grogu.

La mayoría de los estudiantes fueron vistos en la serie de cómics “The Rise of Kylo Ren”, y todos menos Voe, Hennix y Tai murieron cuando Ben Solo destruyó el templo. Grogu, por supuesto, es uno de los protagonistas de “The Mandalorian”, y apareció antes de que se publicara el cómic.

Desde una perspectiva de la televisión, es poco probable que lo maten fuera de la pantalla, incluso si estuviera entre los pocos aprendices invisibles de Luke en ese momento. Debido a esto, Grogu no habría sido completamente entrenado como Jedi, y podría ser uno de los primeros miembros de una nueva Orden Jedi.

La aparición de Luke SkyWalker fue ampliamente celebrada por los fans de Star Wars. (Imagen: Lucasfilm / Disney)

Como miembro de la especie de Yoda, Grogu no envejece de la misma manera que la mayoría de los humanoides. Aunque ha vivido más de 50, es todavía un bebé. Debido a esto, Grogu requiere mucho más tiempo y cuidado que un estudiante Jedi típico. Además, el lento proceso de envejecimiento de Grogu significa que necesitará cuidados y atención constante durante décadas.

Como lo demuestra “The Rise of Kylo Ren”, Luke era el único que enseñaba y velaba por sus estudiantes, por lo que es poco probable que Luke pudiera entrenar adecuadamente a todos sus estudiantes y, al mismo tiempo, ocuparse de un Bebé sensible a la fuerza. Una posibilidad es que Luke y Ahsoka estuvieran co-dirigiendo la nueva generación Jedi, alternándose en enseñar a los estudiantes y cuidar a Grogu.

Esto también crea la posibilidad de que, si Luke y Ahsoka creen que un nuevo tipo de Orden Jedi puede ser necesaria, Luke se queda con sus estudiantes y los entrena como Jedi clásicos, mientras que Ahsoka se ofrece como voluntaria para criar a Grogu como parte de la nueva iteración.

Un encuentro muy celebrado fue el que el que los protagonistas tuvieron con Ahsoka Tano. La jedi de los sables blancos tendrá también una serie propia, según los anuncios de Disney. (Imagen: Lucasfilm / Disney)

Como lo demostró “The Last Jedi”, Luke, desafortunadamente, no terminó rompiendo el ciclo de la antigua Orden Jedi ni aprendió de sus propios fracasos en su juventud, llevándolo al exilio y la depresión. Por esta razón, Luke no es la persona adecuada para crear una Nueva Orden Jedi que redefine el concepto de Jedi, a diferencia de su contraparte de “Legends”.

Es posible que Luke, al darse cuenta de la posible insuficiencia de la Orden Jedi durante la reconstrucción de ellos, preparó una contingencia junto a Ahsoka y Grogu, asignándoles la tarea de crear una nueva versión de los Jedi independientemente de si su restablecimiento de el viejo orden tenía éxito o no.

La jedi Ahsoka Tano, una de las más atractivas apariciones en la segunda temporada de "The Mandalorian". Ya se anunció que tendrá su propia serie. (Foto: Disney+)

Ahsoka comenzar una Nueva Orden Jedi con Grogu les permite a ambos sobrevivir a la destrucción del Templo Jedi de Luke por parte de Ben Solo, y también es posible que Luke estuviera de alguna manera involucrado en la decisión de Ahsoka de crear un nuevo tipo de Jedi con Grogu como, una vez más, una contingencia.

Desde una perspectiva fuera del universo, permite a Ahsoka y Grogu incluir potencialmente a Rey en la creación de una Nueva Orden Jedi y conectar aún más a “The Mandalorian” con la Saga Skywalker, creando así un nuevo argumento para las futuras películas y series de la franquicia.