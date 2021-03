“The Mandalorian” puede estar ambientado en un rincón distante de la galaxia de Star Wars, pero eso ciertamente no ha impedido que aparezcan varios personajes familiares en la temporada 2. En esta temporada nos encontramos con Boba Fett de Temuera Morrison, además de la veterana Bo-Katan Kryze de las series animadas y Rosario Dawson como Ahsoka Tano en acción real, además del cameo de Luke Skywalker al final de la parte 2.

Dado que “The Mandalorian” tiene lugar años después de los eventos de la trilogía original, es posible que los fans se pregunten qué edad se supone que tienen estos personajes. ¿Debería Bo-Katan pensar en jubilarse? ¿Boba Fett es tan mayor como parece después de pasar un tiempo en el Pozo de Sarlacc? Pero sin duda alguna, de quien más tienen dudas es de Ahsoka Tano.

Ella no solamente ha estado presente en la franquicia en otros productos de Star Wars, sino que también la historia de su raza no ha sido tocada con tanto detalle. En teoría, los años pasan de similar manera con ella como con los humanos, algo muy diferente a lo sucedido con Grogu, por lo que debería estar en una edad adulta sin exagerar en su crecimiento

¿Cuántos años tiene Ahsoka Tano en “The Mandalorian”? Gracias a los datos de otros programas del universo de Star Wars, los fans pueden conocer exactamente cuantos años tiene este personaje en la nueva serie de Disney Plus. Conoce aquí la edad exacta de Ahsoka Tano cuando apareció en la pantalla chica dentro de la serie.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE AHSOKA TANO CUANDO APARECIÓ EN “THE MANDALORIAN”?

En primer lugar, probablemente valga la pena repetir rápidamente cómo se mide el tiempo en el universo de Star Wars y dónde cae exactamente “The Mandalorian” en esa línea de tiempo. La batalla de Yavin en el Star Wars original se trata como el momento decisivo de la franquicia. Todo se mide en términos de ABY, antes de la batalla de Yavin y DBY, después de la batalla de Yavin.

La temporada 1 de “The Mandalorian” se desarrolla aproximadamente en el 9 DBY, o aproximadamente cinco años después de los eventos de “Star Wars: Return of the Jedi”. No sabemos exactamente cuánto tiempo extra ha transcurrido en la temporada 2, pero no parece que hayan pasado más de unos pocos meses porque los eventos de la primera y segunda parte están directamente relacionados.

Como ilustra el regreso sorpresa de Luke Skywalker de Mark Hamill, la mayoría de los personajes de la trilogía original no se verían significativamente mayores en “The Mandalorian” en comparación con las películas clásicas. Por supuesto, el uso intensivo del envejecimiento CGI en las escenas de Luke también muestra por qué es posible que no veamos muchos de esos personajes icónicos en la serie de Disney Plus.

Ahora, es mejor que los fanáticos de “The Clone Wars” se acostumbren a la idea de ver a la ex Padawan de Anakin Skywalker interpretando el papel de una guerrera veterana y curtida en “The Mandalorian”, ya que no se trata de una niña. Ahsoka Tano nació en el 36 ABY, por lo que tenía unos 14 años cuando debutó por primera vez en la película teatral “The Clone Wars”.

Aplicando un regla simple de matemáticas al período de tiempo de “The Mandalorian”, Ahsoka tendría unos 45 años en su debut en la serie de Disney Plus. Dado que ella es una Togruta, y el hecho de que la mayoría de las especies alienígenas en el universo de Star Wars parecen tener una vida útil más larga que los humanos, la Ahsoka de Dawson aún debería estar en su mejor momento físico durante “The Mandalorian”.

La siguiente pregunta es si “The Mandalorian” conectará los puntos con el cameo de Ahsoka en las futuras producciones de Star Wars. Los seguidores del personaje deberían saber que con el pasar de los años, al igual que los humanos, la Togruta Ahsoka Tano también envejecerá, llegando a ser una maestra Jedi anciana como se mostró a Luke Skywalker en las nuevas películas de la franquicia.

Por otro lado, se sabe que la historia de Ahsoka Tano no ha terminado. Como se anunció durante el evento del Día del Inversor de Disney 2020, se supo que la interpretación de Rosario Dawson de la amada Togruta está recibiendo su propio spin-off exclusivo de Disney Plus. Es probable que describa su búsqueda del Gran Almirante Thrawn y Ezra Bridger de “Rebels”, acercándola poco a poco al surgimiento de la Primera Orden y la Resistencia.