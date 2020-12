CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El final de la segunda temporada de “The Mandalorian” emocionó hasta las lágrimas a los seguidores de “Star Wars”, aunque también despertó cierta preocupación entre los más observadores a partir de la inclusión de cierto personaje de la saga principal de películas.

‘The Rescue’ (2x08) es el último capítulo de la segunda temporada de “The Mandalorian”, donde Din Djarin rescata del Imperio a Grogu con ayuda de Bo-Katan, Boba Fett y compañía, aunque tan solo para separarse una vez más del bebé.

Si bien el equipo de asalto supera inicialmente a las tropas imperiales, al punto de capturar a Moff Gideon en su mismo crucero, pronto es acorralado por un grupo de Dark Troopers, unos droides oscuros con el poder suficiente para derrotarlos en cuestión de minutos. Felizmente, un misterioso aliado desciende de un X-Wing y destruye a los autómatas haciendo uso de un sable de luz y de la misma Fuerza. Se trata de un jedi. Y no de cualquier jedi. Se trata de Luke Skywalker.

Luke es atraído por la Fuerza hasta Grogu tras los acontecimientos en Tython, donde ‘Baby Yoda’ pudo conectar con el poder que todavía debe desarrollar con ayuda de los jedis. Para eso reapareció Luke, cuyo rostro de joven fue recreado digitalmente por el equipo de “The Mandalorian”.

The Mandalorian (Temporada 2) - Tráiler Subtitulado ESPAÑOL LATINO

EL SUPUESTO FUTURO OSCURO DE GROGU

Al final del episodio, Grogu se marcha con Luke Skywalker para retomar su entrenamiento como jedi, pero entonces surge la preocupación: algunos años en el futuro, Ben Solo, el hijo de Leia Organa y Han Solo y sobrino de Luke, destruirá el nuevo Templo Jedi montado por el último jedi para sus alumnos. Como “The Mandalorian” tiene lugar aproximadamente cinco años después de los eventos de “Return of the Jedi”, ¿Grogu morirá a manos de Ben?

En este punto de la historia, Ben todavía debe ser un niño, pero como la especie de Grogu tiene un ritmo de envejecimiento lento, para cuando el último Skywalker se convierta en Kylo Ren, ‘Baby Yoda’ todavía se encontraría en la infancia a pesar de tener más de 60 años. Entonces, si todavía es un niño, debería estar entrenando en el templo y en el peor de los casos, sucumbir ante el poder del lado oscuro.

Claro está, la suerte de Grogu todavía es un misterio. Su camino podría haberse alejado de los jedis en algún momento. Quizá vuelve con Din Djarin. Quizá sobrevive a la matanza desatada por los Caballeros de Ren. Las posibilidades todavía son muchas, aunque eso no evita que los fans de “Star Wars” expresen sus mayores miedos.

La segunda temporada de “The Mandalorian” ya está completa en Disney+.