Después de ocho intensos episodios, llegó el final de la tercera entrega de “The Mandalorian” con una satisfactoria victoria por parte de los guerreros de armadura de beskar. No obstante, esto no significa que la historia de Din Djarin y el tierno Grogu haya concluido. Por ello, aquí te contaremos todo lo que sabemos sobre la temporada 4 de la serie de Disney Plus.

El miércoles 19 de abril se estrenó el capítulo 24, titulado “El regreso” (“The Return” en inglés). Pese a que hubo pérdidas importantes como la muerte de Paz Vizsla, la mayoría de personajes principales sobrevivieron la batalla, por lo que no hay ningún impedimento para seguir.

Además, incluso antes de que se estreno de la temporada 3, ya se había dado información importante sobre la secuela y su conexión con otras producciones del universo de “Star Wars”.

¿”THE MANDALORIAN” TENDRÁ TEMPORADA 4?

Jon Favreau, el creador de la serie, confirmó que “The Mandalorian” tendrá una cuarta temporada e, incluso, ya tiene listos los guiones para la próxima entrega.

Disney Plus todavía no lo ha anunciado de forma oficial, por lo que no pudo dar más detalles en su entrevista con Cinemablend en mayo de 2022.

“Mientras que Dave (Filoni) está haciendo ‘Ahsoka’, me está informando de lo que escribe para lo que yo estoy haciendo en la temporada 4 (de ‘The Mandalorian’). De esta forma, se vuelve más preciso”, explicó el showrunner.

Grogu fue capaz de proteger a Bo-Katan y a Din Djarin de la explosión de la temporada 3 de "The Mandalorian" (Foto: Lucasfilm)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE “THE MANDALORIAN”?

Hasta el momento, no hay una fecha oficial para el estreno de la temporada 4 de “The Mandalorian”, pues todavía no se ha confirmado formalmente y no ha iniciado producción.

No obstante, es poco probable que llegue antes de finales de 2024. La temporada anterior tomó tres años en lanzarse, pero la demora fue a causa de la pandemia.

Considerando que hay varios proyectos por estrenarse como “Ahsoka”, “Skeleton Crew” y la película dirigida por Dave Filoni que será un “Avengers: Endgame” de todo lo que ha estado pasando en las series, es posible que la cuarta temporada llegue después de eso.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA 4 DE “THE MANDALORIAN”?

Todavía es muy pronto para hablar de la trama de la temporada 4 de “The Mandalorian”, pues hay otros títulos que pueden cambiar el rumbo de la historia, tal como pasó con Grogu regresando con Djarin en uno de los episodios de “El libro de Bobba Fett”.

Si bien la tercera entrega finalizó con los mandalorianos recuperando su planeta y los Din viviendo tranquilamente en Navarro, es importante tomar en cuenta lo que sucederá en “Ahsoka”, tal como dijo Favreau.

La serie de la padawan de Anakin Skywalker se desarrolla en la misma época que “The Mandalorian” y veremos regresar a uno de los villanos más importantes de la franquicia, el Gran Almirante Thrawn, por lo que esto podría alterar la paz en la que vimos a los mandalorianos al final la temporada 3.