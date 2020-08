Tanto Keanu Reeves como Carrie-Anne Moss estarán de vuelta en “The Matrix” como Neo y Trinity, pero Laurence Fishburne no. El actor no retomará el rol de Morpheus, el líder de la resistencia, en la cuarta película de la franquicia, programada para abril de 2022.

En una entrevista que concedió a New York Magazine, Fishburne contó que simplemente no fue invitado por la producción para formar parte del elenco. Aún así, le deseó lo mejor al equipo de “ The Matrix 4 ″.

“No me han invitado. Tal vez eso me haga escribir obra. Les deseo lo mejor. Espero que sea genial”, señaló el actor de 59 años.

Laurence Fishburne encarnó a Morpheus en “The Matrix”, de 1999, y sus dos secuelas, “The Matrix Reloaded” y “The Matrix Revolutions”, ambas de 2003. Para el actor estadounidense, Morpheus será “el papel por el que me recordarán mejor, lo cual es genial”.

Narrativamente aún no se conoce el motivo de la ausencia de Morpheus y quizá habrá que esperar hasta el estreno de la película para averiguarlo.

Morpheus quedó fuera del cuarto capítulo de "The Matrix" (Foto: Warner Bros.)

TAMPOCO VOLVERÁ EL AGENTE SMITH

En el caso del agente Smith, el actor Hugo Weaving dijo que sí fue contactado por la producción para recuperar su papel, pero no pudo llegar a un acuerdo con la directora Lana Wachowski para acomodar su horario, debido a que ya tenía otros compromisos encima.

“Es lamentable, pero recibí esta oferta (de ‘The Visit´) y luego llegó la oferta de ‘The Matrix´‘, así que sabía que estaba sucediendo, pero no tenía tiempo”, declaró el actor de 60 años a principios de 2020.

“Pensé que podía hacer ambas cosas. Me tomó ocho semanas darme cuenta que las fechas podrían funcionar. No acepté (el papel de ‘The Visit') y estuve en contacto con Lana Wachowski, pero al final decidió que las fechas no iban a funcionar. Habíamos arreglado las fechas, pero luego cambió de opinión. Siguen adelante sin mí”, agregó.

“THE MATRIX 4″

Tras codirigir la trilogía original, Lana Wachowski está dirigiendo y ha coescrito “The Matrix 4″, que será protagonizada por Reeves y Moss. Jada Pinkett Smith y Lambert Wilson también regresarán a la franquicia.

El elenco de “The Matrix 4″ ha sido completado con Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith y Ellen Hollman.

Tras detenerse como consecuencia de la pandemia del COVID-19, las grabaciones de la película están actualmente en curso.

“The Matrix 4″ será estrenada el 1 de abril de 2022 en Estados Unidos.

VIDEO RECOMENDADO

Así es “The Matrix Online”, el juego de “The Matrix”

The Matrix Online, tráiler del juego que mostraba a Neo y Trinity vivos como experimentos