El debut del lado más honesto de Alex por streaming. La búsqueda del hermano desaparecido de Bradley. La confesión de Cory. La amarga resignación de Daniel y Mia. Las últimas palabras de Mitch. Y el COVID-19. En resumen, esos fueron los eventos del final de la segunda temporada de “The Morning Show”, una entrega que no alcanzó la marca de su primera temporada pero que de todas formas animó los últimos meses desde el set del matutino más visto de la televisión estadounidense.

Titulado ‘Fever’, el último capítulo de “The Morning Show” fue contado desde distintos frentes, con el nuevo coronavirus como contexto principal. Después de todo, el número de casos en el país no deja de crecer. Hasta en el plató de TMS han sido registrados los primeros contagios y el teletrabajo es la única salida razonable para salvaguardar al equipo.

¿Qué pasó con el lanzamiento de UBA+? Al menos su presentación oficial fue pospuesta, pero el servicio ya está funcionando. ¿Qué pasó con Alex? Tiene COVID-19 con fuertes síntomas, pero eso no impide que vuelva a estar frente a una cámara y que por primera vez hable desde su corazón e hígado. Además, el contagio posibilita su reconciliación con Chip. ¿Qué pasó con Bradley y Cory? Hasta que el CEO del canal le dijo que la amaba.

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “THE MORNING SHOW” - TEMPORADA 2?

El coronavirus está en todas partes. Las noticias ahora sí le dedican la atención necesaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara pandemia. Aunque también hay espacio para hablar de la posible “cancelación” de Alex Levy tras saberse que se reunió con Mitch en Italia. Parte del público no puede perdonarle que haya mantenido contacto con el agresor sexual. Tampoco que viajara a Italia a pesar de la crisis sanitaria.

En este marco, el inicio de operaciones de UBA+ tiembla. Cory quiere lanzar su proyecto como sea, pero Cybil no está segura de que sea el mejor momento. Mucho menos que sea prudente continuar con el evento de presentación. Hasta ella ya usa mascarilla.

Desde su cuarentena, Alex comunica a Stella y Mia que salió positiva en la prueba de detección de COVID-19 y pocos minutos después, el equipo de “The Morning Show” es enviado a casa. Alex los expuso al virus. Ellos lo sospechan. Daniel está seguro que ella es la responsable de la crisis. Y a propósito de Daniel, Stella decide nombrarlo conductor del programa ante la ausencia de Alex y Bradley, pero él no solo se niega. Renuncia. Nunca se sintió cómodo en el programa. Siempre se sintió menospreciado, ninguneado, por el color de su piel. Y ahora, su prioridad es proteger a su abuelo de la enfermedad.

De vuelta con Alex, los síntomas de la enfermedad emergen, sobre todo la fiebre. Está sola. Quiere ir al hospital, pero como no tiene problemas para respirar, su médico le aconseja que se quede en casa. Todavía no hay ningún tratamiento para la enfermedad. Tampoco hay ningún amigo cerca. Solo Chip, a pesar de su más reciente pelea. Alex cree que va a morir, pero su productor logra calmarla. Además, Chip encuentra una oportunidad que puede beneficiar a todos: le propone a Cory que transmita un especial sobre la pandemia con Alex como protagonista, para que el público conozca de primera mano qué puede esperar del coronavirus. Él acepta, aunque restringe el programa a UBA+, que comienza a operar como a escondidas. No obstante, pronto el panorama podría ser otro, gracias en parte a la reaparición de Paola.

Si bien Cory cancela la reunión que le había conseguido Alex, la cineasta italiana aparece de todos modos en la oficina del CEO, con el material que sabe que puede convencerlo de darle un trabajo: la entrevista que le realizó a Mitch algunos días antes de su muerte, cuando se sinceró sobre sus acciones, cuando asumió responsabilidad por la muerte de Hannah. Él ve completo el documental y su natural ambición es conseguirlo a toda costa a pesar de la promesa que hizo Paola de no mostrarlo nunca. Ella parece considerarlo.

Por su parte, Bradley busca a su hermano. De Hal no se sabe nada hace unos días. Nunca ingresó a la casa de rehabilitación tras pelearse con su hermana. Fue visto por última vez en Nueva York. Bradley teme lo peor. Los volantes que ha repartido no han funcionado, así que solo le queda pedirle ayuda directamente a sus seguidores en las redes sociales con un video donde abre su corazón, donde revela su drama personal. Mientras eso pasa, Mia intenta convencer a Daniel de volver al programa, pero el presentador no siente que “The Morning Show” sea el ambiente adecuado para él. Mia está de acuerdo. Pero le dice que encontrará la misma atmósfera en cualquier otro lado. Ese es el país en el que les ha tocado vivir.

Comienza entonces el especial con Alex bajo la producción de Chip. Ella le cuenta al mundo que tiene COVID-19 y que siente que está hirviendo por dentro. Ha estado vomitando. Ha sufrido mareos. Está tosiendo. Pero así conduce el programa como terapia para ella misma y para acercarse una vez más a un público que la quiere y al público que la detesta.

Alex vivió en carne propia los síntomas del COVID-19 en el último capítulo de la segunda temporada de "The Morning Show" (Foto: Apple TV+)

A lo largo del show, que el resto de personajes sigue desde sus propios dramas, Alex ofrece información sobre lo que se sabe hasta el momento del COVID-19, comparte su propia experiencia desde su diagnóstico y realiza algunas entrevistas, con el guion preparado por Chip como guía, pero conforme pasan los minutos, decide ser ella misma, no como en “The Morning Show”.

Alex maldice en vivo, reflexiona sobre la muerte y expresa su cansancio ante la necesidad de tener que justificarse todos los días. Dice que no pedirá más disculpas por sus actos, pero también que espera reencontrarse pronto con el público. Es una Alex nunca antes vista ante una cámara. Honesta. Ella siempre ha tenido buenas intenciones. Pero también comete errores. Hasta puede hacer cosas malas. No es perfecta al fin y al cabo.

¿Qué pasa mientras tanto con Bradley? Encuentra a su hermano en un hospital. Había sido internado tras involucrarse en una pelea. Promete no abandonarlo nunca más. ¿Y Cory? La espera afuera. Le dijo que la amaba.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “THE MORNING SHOW” - TEMPORADA 2

Como rostro principal de “The Morning Show”, Alex es la encargada de cerrar esta temporada en la que intentó ocultar de todas las maneras posibles sus secretos más oscuros, sobre todo en el plano referido a Mitch. No quería que el mundo sepa que habían mantenido relaciones sexuales consentidas con su coestrella. Tampoco quería mostrar sus defectos más evidentes. Pero al final, solo se deja llevar por la corriente.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS DE ALEX?

Alentada por la muerte de Mitch y por haber contraído el coronavirus, Alex decide mostrarse tal como es en el programa especial que promovió Chip. Como si no tuviera nada más que perder, la famosa presentadora de “The Morning Show” desnuda sus miedos más grandes y sus mayores arrepentimientos. Esta vez no debe ser perfecta. Esta vez tiene derecho a sentir. Habla con franqueza con el público. Les pide perdón pero también les recrimina que quieran verla en el hoyo más profundo. Ya no es una figura inmaculada. Es una persona más en un mundo consumido por una pandemia.

A partir de esta epifanía, pueden esperarse nuevas cosas para Alex. Quizá se salve de ser “cancelada”. Quizá no. Lo cierto es que es alguien con algo puntual que decir y eso podría acelerar su paso al prime time de UBA con un nuevo programa o llevarla a liderar nuevos proyectos en UBA+. El streaming ya es el presente. Y aunque Cory aún no se ha dado cuenta, puede que Alex haya salvado su proyecto.

UBA+, ¿TIENE FUTURO?

Parece que sí. Si bien Cory solo pasó el especial con Alex por el servicio de streaming -por consejo de Stella para no perder ningún patrocinador de su señal principal-, la plataforma habría sido la elección perfecta. La versión de Alex presentada en UBA+ es una versión nunca antes vista y eso podría alentar el interés del público por ver más de la periodista en esta faceta. El CEO solo tendría que canalizar este interés en nuevos proyectos con su talento más complicado pero también más rentable. Por otra parte, el documental de Paola podría ser otra interesante apuesta.

¿EL DOCUMENTAL DE PAOLA CON MITCH SALDRÁ A LA LUZ?

Es cierto que la documentalista le prometió a Mitch que nunca le mostraría la grabación a nadie, incluso le prometió borrarla, pero las ambiciones de Paola podrían ser mayores si recibe una oferta tentadora de Cory. Además, por más que Mitch no haya querido aceptarlo, su confesión podría hasta limpiar algo de su imagen. Después de todo, se trata de alguien que estaba arrepentido y que se había propuesto mejorar como persona.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CONFESIÓN DE CORY?

Se veía venir. Cory, al borde del colapso por el posible fracaso de UBA+, le dice finalmente a Bradley que la ama, a pesar de que ella ahora mantiene una relación con Laura. ¿Cómo reacciona ella? En principio, queda estupefacta, pero no tiene tiempo para responderle porque recibe una llamada con la ubicación de su hermano.

Desde la primera temporada de “The Morning Show”, la química entre los dos personajes es innegable y parecía un hecho que en algún momento estarían juntos, a pesar de sus posiciones en el trabajo. Sin embargo, la aparición de Laura alteró el panorama y alejó a quienes al menos se consideraban mejores amigos. ¿Bradley es lesbiana? En sí, ella no parecía cómoda con ese rótulo. La orientación sexual de Bradley es un poco más complicada que eso. ¿Podría dejar a Laura por Corey? Esa es la duda que todavía debe resolver el programa.

Hasta que Cory le dijo a Bradley lo que siente por ella desde hace mucho tiempo (Foto: The Morning Show / Apple TV+)

¿QUÉ PASARÁ CON LA CONDUCCIÓN DE THE MORNING SHOW?

Es un hecho el retorno de Bradley. El de Alex no. Después del especial que grabó por el COVID-19, las aspiraciones del personaje de Jennifer Aniston podrían dirigirse por otro lado. ¿Quién la sustituiría como compañera de Bradley? La respuesta más lógica parece Daniel, siempre y cuando lo convenzan de regresar y le prueben que el espíritu del programa es otro, más abierto a la diversidad, no solo en apariencia.

“THE MORNING SHOW”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 3?

Por los últimos eventos, el camino ha sido delineado para la realización de una tercera temporada de “The Morning Show”, pero Apple TV+ aún no se pronuncia sobre el futuro de su programa. Eso sí, al menos Jennifer Aniston parece interesada en continuar en el papel de Alex Levy.

¿CÓMO VER “THE MORNING SHOW”?

De 10 episodios cada una, las dos primeras temporadas de “The Morning Show” están disponibles completas en Apple TV+.