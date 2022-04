CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del intrigante final de “365 DNI: Aquel día”, los fanáticos de la historia de Massimo Torricelli y Laura Biel se preguntan que sucederá con ellos en la tercera y última película de la trilogía erótica de Netflix basada en la saga de Blanka Lipinska.

Aunque los que ya leyeron la última novela, “The Next 365 Days”, ya conocen el destino de los personajes interpretados por Michele Morrone y Anna-Maria Sieklucka, es posible que la adaptación del popular servicio de streaming tome un rumbo diferente, ya que los fans no quedaron muy contentos con el final de los libros.

Al final de la secuela de “365 DNI” (“365 Days” en inglés o “365 días” en español), Massimo y Nacho unen fuerzas para rescatar a Laura, quien, al ver a Adriano y Anna, comprende que cayó en una trampa. Al tener frente a frente a su hermano, Adriano no duda en torturarlo revelando que Laura perdió a su hijo por culpa de los Matos. Situación que Laura aprovecha para escapar, pero antes de que pueda correr a los brazos de su esposo, Anna le dispara en la espalda. En respuesta, Nacho le dispara a esa mujer y Massimo, a su gemelo.

Massimo y Laura disfrutando de su matrimonio en "365 DNI: Aquel día" (Foto: Netflix)

EL FINAL DE “THE NEXT 365 DAYS”

La segunda película adapta y modifica algunos eventos de la última novela, por ejemplo, la muerte del hijo de Massimo y Laura. Mientras en la serie de Netflix, Biel lo pierde por el ataque en el túnel ordenado por los Matos, en el libro, sufre un atentado y Torricelli debe elegir entre salvar a su esposa o a su hijo.

En el libro “The Next 365 Days”, Massimo escoge mantener viva a Laura, pero le hace creer a su esposa que tuvo un aborto espontáneo. Esta perdida provoca que Biel caga en una espiral de alcoholismo y se vuelva más dependiente de Massimo.

Los excesos también su trabajo. Cuando pierde el control de su empresa se refugia en un perro que adopta y llama Prada, así como en su relación, cada vez más cercana, con Nacho, un mafioso rival de los Torricelli.

Por supuesto, esto provoca los celos de Massimo, quien empieza a consumir drogas y en un arranque de ira asesina a Prada y envía su cadáver como advertencia, aunque después niega toda responsabilidad.

Laura se enamora de Nacho y abandona a Massimo, quien para recuperar a Laura lleva a otra mujer a la boda de Olga y Domenico. Luego poner a Laura en contra de Nacho, consigue llevarla de regreso a casa con Massimo, pero ella no tarda en descubrir el engaño e intentar escapar.

“The Next 365 Days” termina con Laura liberándose de Massimo y empezando una nueva vida junto a Nacho, con quien se casa y espera su primer hijo.