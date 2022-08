CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del impactante final de “365 DNI: Aquel día”, donde Laura (Anna-Maria Sieklucka) recibió un disparo, “The Next 365 Days”, la tercera entrega de la saga basada en los libros de Blanka Lipińska, empieza con Massimo Torricelli (Michele Morrone) visitando una tumba, pero no es la de su esposa sino la de su hermano gemelo Adriano.

Antes de reunirse con Laura, el jefe de la mafia se reúne con Fernando Matos y su hijo Nacho para hacer un trato: no habrá más enfrentamientos si ellos no vuelven a invadir el territorio de los Torricelli.

De regreso en su hogar, Laura intenta acercarse a su esposo, pero él la detiene porque aún se está recuperando del disparo de Anna, la exnovia de Massimo. Aunque ella insiste en que está perfectamente él prefiere esperar un poco más.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE NEXT 365 DAYS”?

Cansada de guardar reposo, Laura sale con su mejor amiga y al volver seduce a su esposo y retoman su rutina de pareja. Mientras ayuda a Olga con los preparativos de su boda con Domenico, el personaje de Anna-Maria Sieklucka en “365 DNI” disfruta de su matrimonio.

Sin embargo, una llamada de Nacho (Simone Susinna) arruina su felicidad cuando empieza a pensar en su tiempo en la isla y en lo diferente que se sentía al lado del hijo de Fernando Matos antes de descubrir su verdadera identidad.

Además, su relación con Massimo se torna complicada debido a que él no puede dejar de pensar en lo que pasó con Nacho y sentirse culpable por la perdida del hijo que su esposa esperaba. Todo esto provoca una fuerte discusión entre la pareja protagonista de “The Next 365 Days” y su posterior distanciamiento.

Mientras Massimo se concentra en sus negocios, Laura decide enfocarse en su carrera. Luego de volver a la boutique y trabajar en nuevos diseños, es invitada a un importante evento de moda en Portugal, donde se reencuentra con Nacho.

Aunque al principio Laura hace todo lo posible por evitar a Nacho, tras una conversación con su hermana, acepta reunirse con él. Luego de admitir que siente algo por el enemigo de su esposo pasa la noche con él, pero le pide tiempo para ordenar sus ideas y tomar una decisión. Al volver a casa, habla con Massimo y le exige un tiempo a solas.

Laura se siente confundida por el regreso Nacho en "The Next 365 Days" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE NEXT 365 DAYS”?

Massimo o Nacho, ¿a quién escoge Laura?

Para aclarar sus ideas, Laura visita a sus padres y les cuenta sus dudas sobre Massimo y Nacho. Por un lado, no cree ser capaz de abandonar a su esposo con quien ha compartido mucho y por otro, se siente libre cuando está con Matos. ¿A quién escogerá? ¿Cuáles serán las consecuencias?

Después de una breve temporada con sus padres, Laura aún no está segura de lo que es mejor para ella, pero una llamada de Olga la obliga a regresar. Al parecer, Massimo descubrió su aventura con Nacho y está dispuesto a matar a todos.

En el aeropuerto, Nacho se hace pasar por un taxista para decirle a Laura que la ama, pero que aceptará cualquier decisión que tome. Por su parte, Massimo espera a su esposa en la playa y admite que sabía lo de Nacho desde el principio, pero que no hizo nada porque su padre le enseñó que si ama algo debe dejarlo ir, si vuelve será suyo para siempre y si no nunca lo fue.

Luego de escuchar a ambos hombres, Laura queda aún más confundida, pero debe tomar una decisión. ¿A quién elige? “The Next 365 Days” termina sin una respuesta a esa pregunta, así que es posible que eso se resuelva en una cuarta película de “365 DNI”.