Aunque la primera temporada de “The One” resolvió la historia principal de la serie de Netflix también dejó varias preguntas que podrían ser abordadas en una segunda entrega de la ficcion que se establece en un futuro cercano y se centra en una nueva tecnología audaz que permite a las personas determinar su combinación perfecta usando nada más que un mechón de cabello.

Debido a que en la primera entrega se abordó todo el contenido de la novela de John Marrs, resulta poco probable que esta historia continúe, sin embargo, aún hay sub-tramas que no se han resuelto de manera adecuada.

Si Netflix renueva “The One” para una segunda temporada, los guionistas tendrían que encontrar la manera de ampliar la serie que cuenta con ocho capítulos.

Rebecca renunció a "The One" para pasar tiempo con Matheus (Foto: Netflix)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE ONE”?

En el último capítulo de “The One”, Rebecca anuncia en una conferencia de prensa que venderá sus acciones y dejará su puesto como directora ejecutiva para pasar el resto de su vida con su alma gemela. Pero Matheus muere protegiéndola de David Cooper, el hombre que estaba en contra del emparejamiento desde el primer capítulo porque lo culpa por perder a su familia.

Además, finalmente se revela la verdad sobre lo que le sucedió a Ben. Luego de una discusión, Rebecca lo empujó desde la azotea y presionó a James para que la ayudara a deshacerse del cuerpo. Pero eso no es todo, Rebecca se dio cuenta que Ben aún estaba vivo antes de lanzarlo al agua, y en lugar de ayudarlo, lo arrojó sin dudar.

El triángulo amoroso de Megan, Mark y Hannah es uno de los temas pendientes. Los dos últimos se reconciliaron y descubrieron que estaban esperando un hijo, en tanto, Megan envió el ADN de Hannah para buscar a su pareja ideal.

Además, Kate aún tiene dudas sobre sus sentimientos por Sophia y la atracción que siente por su hermano. Rebecca no recibió un castigo por sus crimines, fuera de la muerte de Matheus. ¿The One realmente funciona?

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE ONE”

La segunda temporada de “The One” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de "The One", serie de Netflix

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE ONE 2”

Si se confirma una segunda temporada, estos son los actores que podrían volver:

Hannah Ware como Rebecca Webb

Dimitri Leonidas como James Whiting

Diarmaid Murtagh como Connor Martin

Zoë Tapper como Kate Saunders

Lois Chimimba como Hannah Bailey

Eric Kofi-Abrefa como Mark Bailey

Jana Pérez como Sophia Rodriguez

¿Dimitri Leonidas volverá a interpretar James Whiting en una segunda temporada de "The One"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “THE ONE”?

La segunda temporada de “The One” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más seguro es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2022.