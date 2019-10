¿The Ranch tendrá temporada 8? | Protagonizada por Ashton Kutcher, Danny Masterson, Debra Winger, Elisha Cuthbert y Sam Elliott, The Ranch es una comedia que se desarrollan en el ficticio Iron River Ranch en la pequeña ciudad ficticia de Garrison, Colorado; y se centra en la vida de los Bennetts, una familia disfuncional conformada por dos hermanos, su padre ranchero, y su esposa divorciada y dueña del bar local.

La serie creada por Don Reo y Jim Patterson empezó en Netflix en 2016 y desde entonces se han emitido tres temporadas y cada una de ellas cuenta con dos entregas de 10 episodios publicados en distintas épocas del año.

En total The Rach tiene 60 episodios, y con el estreno de la cuarta entrega y séptima parte del show, disponible en la plataforma streaming desde el viernes 13 de septiembre, tendrá 70 episodios. Ahora los fans de la comedia dirigida por Kutcher preguntan por el futuro de la ficción.

¿THE RANCH TENDRÁ TEMPORADA 8?

A principios de este año, Ashton Kutcher anunció que la temporada actual marcaría el final de The Ranch, contó que estaban trabajando en los últimos 20 episodios del programa.

“The Ranch está llegando a su fin, pero aún nos queda un poco más de tiempo todavía. Estamos encantados de ofrecerte los últimos 20 episodios: 10 se estrenarán este año (2019) en Netflix, y luego llegarán 10 más en 2020”, escribió el actor de 41 años junto a una foto del reparto con Dax Shepard, Sam Elliott y Elisha Cuthbert.

Aunque la serie terminará tras su parte 8, el elenco expresó a través de sus redes sociales que ya extrañan trabajar en el show. Elisha Cuthbert, que interpreta a Abby, escribió en Instagram que con la conclusión de la filmación "una de las experiencias más agradables de mi carrera profesional ha llegado a su fin".

Por su parte, Dax Shepard, quien se unió al reparto tras la salid de Danny Masterson por denuncias de agresión sexual, agregó que "lo más destacado de la vida era abrazar a Sam Elliott todas las mañanas cuando llegaba al trabajo. Esa es mucha más suerte de la que había planeado tener".

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 8 DE THE RANCH?

La segunda parte de la cuarta temporada de The Ranch aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero se sabe que llegará en algún momento del 2020.

Considerando que existe una brecha de seis meses entre cada mitad de una temporada de The Ranch es probable que la parte 8 se estrene en marzo o abril de 2020.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 7 DE THE RANCH

Dying to See Her. Abby necesita su espacio, pero Colt se vale de cualquier excusa para pasar a verla. Luke y Mary se casan en Las Vegas. Lisa Neumann acusa a Colt de robo.

I Wish You'd Stay. De vuelta en Colorado, Luke se esfuerza por recobrar la confianza de Colt y Beau. Abby invita a Colt a una fiesta de maestros. A Mary le cuesta superar su adicción.

Waitin' on a Woman. Beau le da a Colt una dosis de su propia medicina. Mary quiere que Luke le ayude a pagar la hipoteca. Colt le reclama a Abby lo poco que le deja ver a Peyton.

Remind Me. Joanne le da una noticia complicada a Beau. Abby ayuda a Colt a poner en práctica una idea comercial. Cuando Mary desaparece, Heather toma medidas drásticas.

Love and War. Libre bajo fianza, Mary violenta su antigua casa para recuperar su provisión. Después de hablar con Dale, Joanne cambia de idea. Colt y Beau confrontan a Lisa.

The Devil Is Alive and Well. Animados por Colt y Luke, Beau y Joanne planean una celebración. Abby le propone a Colt que hagan terapia de pareja. Mary sigue hundiéndose en su círculo vicioso.

Last Time for Everything. Colt le pide a Abby que le mienta a la policía. Joanne y Beau tienen una conversación dolorosa sobre el futuro. Mary le dice a Luke que quiere someterse a rehabilitación.

Without a Fight. Abby y Beau presionan a Colt para que acepte el trato de Lisa, pero el respaldo de los ganaderos locales le hace dudar. Estresado, Luke tiene un arrebato de cólera.

Welcome to the Future. Colt intenta reunir a los demás ganaderos para competir contra Neumann's Hill. A raíz de otra discusión con Abby, Colt firma los documentos del divorcio.