La cuarta temporada de “ The Seven Deadly Sins ”, también conocido como “Nanatsu no Taizai” en Japón o “Los Siete Pecados Capitales” en Latinoamérica, llegó a Netflix el pasado 6 de agosto; y tal como adelanta el título ‘Wrath of the Gods’ presenta una enorme batalla entre demonios, pecados y dioses.

Al principio de ‘La ira Imperial de los Dioses’, Meliodas y Ban interceptan una caravana con prisioneros de los Diez Mandamientos, pero los demonios siguen amenazando pueblos en otras partes de Britania. Más tarde King y Diana, convertidas en réplicas de Gloxinia y Drole, conocen Meliodas.

A lo largo de los 24 episodios de la cuarta temporada de “ The Seven Deadly Sins ”, Meliodas y Elizabeth descubren el castigo que dos dioses les impusieron hace 3000 años; el rey Demonio le ordena a Zeldris que recupere a Meliodas y aniquile a los Siete Pecados Capitales; Ludociel aparece en Lyoness y declara la Guerra Santa contra la raza demoníaca; y aunque Merlin salva a Meliodas del último ataque de Arthur no logra evitar que caiga en un letal hechizo.

Tráiler de The Seven Deadly Sins Wrath of the Gods

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “THE SEVEN DEADLY SINS”?

En el último episodio de ‘Wrath of the Gods’, mientras Meliodas empieza el proceso de transformación en el Rey Demonio en las profundidades del Purgatorio, sus emociones han tomado forma física y busca volver con sus amigos. Además, Ban continúa buscando a Meliodas para llevarlo a Brittania

Por su parte, Estarossa, quien ya posee el poder de múltiples Mandamientos, secuestró a Elizabeth, y aunque el resto de Pecados están dispuestos a rescatarla ¿será suficiente para derrotar al villano?

Sin embargo, aunque logren salvar a Elizabeth de Estarossa no podrán salvarla de su destino. Debido a su maldición morirá muy pronto, así que no hay nada que ellos puedan hacer al respecto. ¿Meliodas podrá cambiar eso?

Además, en Britannia se ha formado una nueva alianza entre el Clan de la Diosa, el Clan de las Hadas, el Clan Gigante y los humanos, iniciando así una segunda guerra santa que tiene el objetivo de acabar con el Clan Demonio de una vez por todas.

¿Meliodas podrá salvar a Elizabeth en la quinta temporada de "Nanatsu no Taizai"? (Foto: Studio DEEN)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL PARA LA TEMPORADA 5 DE “THE SEVEN DEADLY SINS”?

La cuarta temporada cubrió 31 capítulos del manga, así que todavía hay una gran cantidad de historia por cubrir. Sin embargo, aún no hay muchos detalles sobre la trama de la próxima tanda de episodios de “The Seven Deadly Sins”.

Uno de los temas que quedaron pendientes es la consigna de Ban de encontrar a Meliodas y llevarlo a casa en Brittonia, pero ya que el tiempo pasa de manera diferente en el purgatorio ¿cuántas décadas, siglos o milenios pasarán antes de que esto suceda?

Ban al ser inmortal es el único miembro de los Siete Pecados Capitales, además de Meliodas, que tiene la posibilidad de sobrevivir al purgatorio. Pero pasar tanto tiempo en purgatorio probablemente lo vuelva más fuerte.

Por otro lado, ¿Meliodas será el nuevo Rey Demonio en la quinta temporada de “Nanatsu no Taizai”? ¿Cómo terminará la Guerra Santa?