La quinta temporada de “The Seven Deadly Sins” (“Nanatsu no Taizai” en su idioma original o “Los siete pecados capitales” en español), el anime basado en el manga del mismo nombre de Nakaba Suzuki, está disponible en Netflix desde el 28 de junio.

Si bien la plataforma de streaming estrenó la quinta temporada del anime, no se lanzaron todos los episodios, pues la última entrega de “The Seven Deadly Sins” llegó a su fin en Japón con un total de 24 capítulos, mientras que en Netflix solo hay 12.

La temporada 5 de “Los siete pecados capitales” que está disponible en Netflix termina con el episodio titulado ‘Todos seremos tu fuerza’. Sin embargo, el verdadero capítulo final de esta entrega se titula ‘Herederos’.

FECHA DE ESTRENO DE “THE SEVEN DEADLY SINS” TEMPORADA 5 PARTE 2 EN NETFLIX

Hasta la fecha no se sabe cuándo la plataforma de streaming lanzará los episodios restantes de la temporada, pues el anime de Studio Deen, concluyó su quinta entrega de 24 capítulos en Japón a principios de esta semana. ¿Se llevarán los episodios restantes a una sexta temporada?

“THE SEVEN DEADLY SINS”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 6 EN NETFLIX?

Aunque Netflix no ha indicado si “The Seven Deadly Sins” tendrá una sexta entrega, lamentamos informarte que no habrá otra temporada. Sin embargo, eso no quiere decir que todo haya terminado para la franquicia.

A principios de este año, se anunció que se estrenará una película animada en Japón titulada “The Seven Deadly Sins: Cursed By Light”, la cual es una continuación de los eventos de la temporada 5. Esta se estrenará el 2 de julio de 2021 en cines japoneses.

Por otro lado, aunque el manga ya terminó, tiene una continuación. Se trata de “Four Knights of the Apocalypse”, y es del mismo autor, Nakaba Suzuki. Esta historia tiene un nuevo personaje, pero eso no evita que algunos de los que aparecieron en “The Seven Deadly Sins” puedan ser parte de la trama.

¿DÓNDE VER LAS 5 TEMPORADAS DE “THE SEVEN DEADLY SINS”?

Las 5 temporadas de “Los siete pecados capitales” están disponibles en Netflix y se titulan de la siguiente manera:

Temporada 1 - Los siete pecados capitales (24 capítulos)

Temporada 2 - Signos de Guerra Santa (4 capítulos)

Temporada 3 - Renacimiento de los mandamientos (24 capítulos)

Temporada 4 - La ira imperial de los dioses (24 capítulos)

Temporada 5 - Juicio del Dragón (12 capítulos)