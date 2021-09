CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La quinta temporada de “The Seven Deadly Sins” (“Nanatsu no Taizai” en su idioma original o “Los siete pecados capitales” en español) terminó en Japón el 23 de junio de 2021, pero Netflix dividió el anime basado en el manga del mismo nombre de Nakaba Suzuki en dos partes: la primera está disponible desde el 28 de junio y la segunda se estrenó recién el 23 de septiembre.

En ‘El juicio del dragón’ (‘Dragon’s Judgement’), mientras Meliodas asimila los Diez Mandamientos para convertirse en el rey Demonio y rescatar a Elizabeth, Ban vaga por el purgatorio para salvar el alma de su capitán.

La segunda parte de la quinta temporada de “The Seven Deadly Sins” empieza con la paz volviendo al reino de Lyoness, no obstante, Elizabeth sigue bajo el efecto del maleficio, y ahora que Meliodas es el rey Demonio, no puede permanecer en la Tierra.

Más tarde, Merlin rescata a Elizabeth, quien junto a Meliodas enfrenta al rey Demonio, que ahora domina el cuerpo de Zeldris, Diana destruye la fuente de la magia del rey Demonio, Escanor convierte toda su energía vital en poder mágico para derrotarlo, y cuando Zeldris y los Pecados arrinconan, el villano abandona el cuerpo de su hijo y se incorpora en la propia Britania.

Los Pecados descubren que el rey Demonio está con vida. (Foto: The Seven Deadly Sins/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “THE SEVEN DEADLY SINS”?

Después de que la prolongada Guerra Santa llega a su impresionante final y la paz vuelve de nuevo al reino de Britania, una nueva amenaza se avecina en el horizonte. Los Pecados quedan impactados ante el prolongado engaño de Merlin, quien anuncia que se ha reconocido a Arturo como rey del Caos.

En el episodio 23 de la entrega final de “The Seven Deadly Sins”, Meliodas no está dispuesto a dejar que el Caos quede sin control, así que le exige a Merlín que asuma la responsabilidad de sus actos. Mientras tanto, luego de adoptar su verdadera forma de bestia malvada, Cath se enfrenta a Arturo y es cortada en mil pedazos, pero logra reformarse.

Gracias a la intervención de los Sins, el rumbo de la batalla cambia y cuando la paz finalmente reina el mundo una vez más los Siete Pecados Capitales se separan para seguir sus respectivos caminos y prosperar como mejor les parezca.

Mientras que, después de siglos de dolor y separación, Meliodas y Elizabeth al fin podrán vivir juntos una vida compartida.

Meliodas no está dispuesto a dejar que el Caos quede sin control (Foto: The Seven Deadly Sins/ Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “THE SEVEN DEADLY SINS”?

El epílogo del anime toma lugar 10 años después del desenlace de la aventura principal. Ahora Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth, es un joven príncipe ansioso de aventuras, y con el mismo sentido de justicia de su padre. Entonces, ¿habrá sexta temporada de “The Seven Deadly Sins”?

Considerando que ese final es el mismo que el del manga es poco probable que el anime consiga una nueva tanda de episodios. Sin embargo, eso no quiere decir que es el fin de la franquicia.

A principios de 2021, se anunció que se estrenará una película animada en Japón, la cual es una continuación directa de la serie, así que tal vez tendrá lugar entre el final y los 10 años de la aparición de Tristan.