“The Seven Deadly Sins: Cursed by Light” (“Nanatsu no Taizai: Hikari no Norowareshi Mono-tachi” en su idioma original) es una película de fantasía animada basada en el anime del mismo nombre escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki y será una secuela directa de la quinta temporada.

La cinta, que tiene una duración de 1 hora y 19 minutos, cuenta con la dirección de Takayuki Hamana y el guion de Rintaro Ikeda. Además, el cantante de la banda Porno Graffiti, Akihito Okano, interpretará la canción de la película.

HISTORIA DE “THE SEVEN DEADLY SINS: CURSED BY LIGHT”

El epílogo del anime toma lugar 10 años después del desenlace de la aventura principal. Ahora Tristan es un joven príncipe ansioso de aventuras, y con el mismo sentido de justicia de su padre. Por lo tanto, la nueva historia podría desarrollarse entre el final y los 10 años de la aparición de Tristan.

“¡Esta película está llena de elementos que no me atreví a dibujar en la historia principal de Nanatsu no Taizai!” declaró el autor en el sitio web oficial. “La nueva relación entre King y Dianne, Meliodas y Zeldris, la aparición de OOOO y OOOO, cuyos nombres solo fueron mencionados, la última batalla de OOOO, ¡es una pérdida si lo miras!”

Por lo pronto, se sabe que “The Seven Deadly Sins: Cursed by Light” seguirá las aventuras de los Sins directamente después del final del anime.

El creador de manga Nakaba Suzuki dibujó este póster de la película "The Seven Deadly Sins: Cursed by Light" (Foto: Toei Company)

TRAILER DE “THE SEVEN DEADLY SINS: CURSED BY LIGHT”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE SEVEN DEADLY SINS: CURSED BY LIGHT”

Todavía no se ha anunciado si se incorporarán nuevos personajes, así que estos son los personajes que aparecerán en la nueva película:

Meliodas

Ban

Escanor

Hawk

Elizabeth Liones

Diane

King

Gowther

Merlin

Zeldris

Dahlia

Dubs

Supreme Deity

Este es el logo de "The Seven Deadly Sins: Cursed by Light" (Foto: Toei Company)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE SEVEN DEADLY SINS: CURSED BY LIGHT”?

“The Seven Deadly Sins: Cursed by Light” se estrenará el viernes 2 de julio de 2021 en Japón, pero aún no se ha revelado cuándo llegará a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y América Latina.