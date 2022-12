CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” (“Grudge of Edinburgh” en inglés), la tercera película de “Nanatsu no Taizai” (“Los siete pecados capitales” en español), se ambienta tras el epílogo de la quinta y última temporadas del famoso anime.

Por lo tanto, esta vez el protagonista no es Meliodas, sino su hijo Tristan, un joven príncipe ansioso de aventuras, y con el mismo sentido de justicia de su padre. En la cinta que se basa en el manga de Nakaba Suzuki, el también hijo de Elizabeth emprende un peligroso viaje para salvar a sus seres queridos y descubrir sus poderes.

“The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” empieza con un doloroso recuerdo de Tristan. Mientras entrenaba con Lancelot, el hijo de Ban y Elaine, cuando era más pequeño, pierde el control de sus habilidades oscuras y ataca a su amigo. Algo que lo atormenta desde entonces.

"The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo" tiene como protagonista a Tristan Liones (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE SEVEN DEADLY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO” PARTE 1?

Anteriormente, el hijo de Meliodas y Elizabeth, quien hereda el poder de su padre del Clan de los Demonios y de su madre, del Clan de la Diosa, es decir, tiene la capacidad de curar a las personas, soñaba con convertirse en un Caballero Sacro que castiga el mal, prefiere no hacerlo para no perder el control otra vez.

En tanto, unos extraños seres atacan las comunidades de Gigantes y de Hadas para llevarlos hasta el Castillo de Edimburgo. ¿Quién los controla y qué buscan? Pero ese no es el único conflicto en “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo”, ya que la reina Elizabeth es víctima de una poderosa maldición.

Tristan trata de romper la maldición, pero no es lo suficientemente fuerte, así que decide ir a buscar al responsable de todo. En el camino se encuentra con Minika, la hija de un gigante, dos hadas pequeñas, Kulumil y Tyrone, y una misteriosa hada que se niega a identificarse y tiene una cicatriz en la frente.

¿Quién maldijo a Elizabeth y por qué?

Se trata de un ex Caballero Sacro de Lyoness, Deathpierce, quien se convirtió en el rey de Edimburgo, un reino destruido por una familia de vampiros hace más de 20 años. Luego de que Melodías y los Siete pecados capitales destruyeron a los vampiros, los sobrevivientes y algunos aliados y partidarios humanos lo reconstruyeron.

Después, el rey no quiso trabajar con ningún clan que no fuera humano y persiguió a los Gigantes y Hadas que vivían en las regiones cercanas. Más tarde, sus aliados se cansaron de él y lo abandonaron. Aunque está solo se aferra a su trono con todas sus fuerzas.

Además de maldecir a Elizabeth con ayuda de un aliado para torturar a Meliodas, utiliza su Báculo del caos para mezclar a gigantes, demonios y hadas para crear a fieles súbditos que detengan a sus enemigos. asimismo, le ordena a los Vacíos capturar a las razas no humanas. Su objetivo es construir una tierra donde solo pueda vivir la raza humana.

El rey Deathpierce en la primera parte de "The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE SEVEN DEADLY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO” PARTE 1?

¿Tristan y sus amigos logran salvar a los gigantes y hadas?

Al final de “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo”, Tristan y sus nuevos amigos llegan al Castillo de Edimburgo, pero para lograr entrar y rescatar a los gigantes y hadas primero deben enfrentar a los Vacíos. El hijo de Meliodas une fuerzas con la misteriosa hada y liberan al padre de Minika y otras hadas.

Aunque estos últimos proponen luchar para rescatar al resto, el hada sin nombre les aconseja irse por el bien de sus hijos. Por lo tanto, solo Tristan y su nuevo aliado se quedan para enfrentar al malvado rey.

En medio de la batalla, Tristan se da cuenta que la criatura que controla a los Vacíos es la misma que maldijo a su madre, pero para llegar hasta él aún debe luchar con los seres que Deathpierce creó con el Báculo del caos.

¿Quién es realmente la misteriosa hada?

Durante la batalla, mientras Tristan utiliza sus poderes para detener a una de las criaturas sin mucho éxito, el hada demuestra ser más poderoso de lo que su aspecto indica y se deshace de su oponente sin problemas.

Cuando Tristan se da cuenta que está perdiendo el control se niega a seguir peleando, lo que casi le cuesta la vida. Sin embargo, el hada interviene y para vencer a su rival revela su verdadera identidad. Se trata de Lancelot, el hijo de Ban y Elaine. ¿Qué significa para la parte 2 de “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo”? ¿Tristan podrá salvar a su madre? ¿Vencerán al rey y sus sirvientes? ¿Rescatarán a las hadas y gigantes? ¿Meliodas y el resto de Pecados capitales se unirán a la batalla?