“The Seven Deadley Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 2)” es una de las novedades de animes que llegan a Netflix en agosto. La nueva película de “Nanatsu no Taizai” sigue la historia de Tristan en sus intenciones de poder salvar a su madre. Sin embargo, un villano y más obstáculos se le cruzan en el camino. MAG te cuenta cuándo se estrena la cinta animada y cómo puedes verla en la plataforma de streaming.

La anterior entrega se vio cómo la historia cambió de protagonista, dejando atrás a Meliodas y Elizabeth, para colocar delante de la trama a su hijo, Tristan, quien también hereda los poderes del Clan de los Demonios y Clan de la Diosa, respectivamente.

Esto no solo hace muy fuerte al joven, sino que también peligroso. Porque cuando quiere utilizar sus habilidades curativos, su otra fuerza termina por lastimar a los heridos. Así es cómo entra en un problema mayor cuando su madre necesita de su ayuda.

La parte 2 continuará la aventura de Tristan para hallar la forma de controlar sus habilidades y así poder salvar a su madre. Conoce más de la película animada que se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados de Netflix.

Pero antes puedes ver el tráiler de “The Seven Dudley Sins: El rencor de Edimburgo” - Parte 2:

¿DE QUÉ TRATA “THE SEVEN DEADLEY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO” - PARTE 2?

En “The Seven Deadley Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 2)”, Tristan continúa con su viaje para conseguir dominar sus poderes y así salvar a su madre de su alicaído estado de salud. Sin embargo, muchos enemigos no le permiten avanzar más rápido a su meta e, incluso, se vuelve a topar con un antiguo rival, Lancelot.

A pesar de su pasado, Tristan y Lancelot unen fuerzas para derrotar a Deathpierce, ya que hay más de una buena razón detrás de los protagonistas para vencer al verdadero villano, quien disfruta el hecho de que Meliodas no pueda hacer nada para salvar a Elizabeth.

“La nueva entrega le dará cierre a la aventura que combina la popular serie «The Seven Deadly Sins» con «Four Knights of the Apocalypse», un manga actualmente publicado en Weekly Shōnen Magazine”, dice la sinopsis de la película en la plataforma de streaming Netflix.

¿Tristan conseguirá salvar a su madre? Antes de eso, debe dominar su fuerza, ir más allá de sus miedos y equilibrar las dos caras de su increíble poder. En 54 minutos, la película presenta grandes peleas y un desarrollo necesario para el personaje de Tristan.

Los protagonistas de la parte de 2 de la película “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “THE SEVEN DEADLEY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO” - PARTE 2?

La película “The Seven Deadley Sins: El rencor de Edimburgo” - Parte 2 se estrena el martes 8 de agosto en la plataforma de streaming Netflix. Para ver la película animada de manera online, debes contar con una suscripción y acceder a través de este enlace.

Deathpierce en la parte 2 de la película “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA DE “THE SEVEN DEADLY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO” PARTE 2

Título original: “Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh”

Basada en: “The Seven Deadly Sins” de Nakaba Suzuki

País de origen: Japón

Dirección: Bob Shirahata

Supervisión de dirección: Noriyuki Abe

Guion: Rintarou Ikeda

Basado en el manga de Nakaba Suzuki

Música: Kohta Yamamoto, Hiroyuki Sawano

Compañías productoras: Alfred Imageworks, Marvy Jack

Distribuidora: Netflix