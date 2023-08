CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo” (“Grudge of Edinburgh” en inglés), la película de “Nanatsu no Taizai” (“Los siete pecados capitales” en español) que se ambienta tras el epílogo de la quinta y última temporadas del famoso anime, en la segunda parte, Tristan debe aprender a dominar a sus demonios internos para poder salvar la vida de su madre.

La cinta que está disponible en Netflix desde el 8 de agosto de 2023 empieza con Tristan agradeciendo la ayuda a Lancelot, quien le responde con un golpe en la cara y aclarándole que aunque sus padres sean amigos ellos no lo son. En tanto, Elizabeth se recupera un poco gracias al elixir secreto, pero aún no rompe la maldición.

Mientras Meliodas nota la ausencia de su hijo y organiza todo para seguir su rastro, Tristan y Lancelot deben enfrentar a un gran ejército de Vacíos. El hijo de Ban y Elaine emprende la retirada, pero su compañero sube a Escanor y se prepara para luchar. Lancelot se transforma en hada para rescatarlo, pero no puede sostener el peso por mucho tiempo.

Lancelot y Tristan deben luchar juntos en la película “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo Parte 2” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE SEVEN DEADLY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO” PARTE 2?

Antes de que los Vacíos eliminen a los protagonistas de “The Seven Deadly Sins El rencor de Edimburgo Parte 2″, un misterioso caballero los ayuda construyendo un puente de hielo con el que finalmente pueden llegar al castillo, donde se encuentran con Deathpierce y el sacerdote.

El rey del nuevo reino de Edimburgo explica que el hombre que lo entrenó para convertirse en un Caballero Sacro fue asesinado por un demonio y que al intentar buscar venganza fue manipulado por una diosa. Aunque los responsables fallecieron en la última Guerra Sacra, Deathpierce quiere destruir a las razas no humanas.

Lancelot descubre cómo funciona el poder de Deathpierce, lo que le da a Tristan la oportunidad de atacar al sacerdote y terminar con la maldición de su madre. Sin embargo, para vencer a su rival debe liberar su poder demoníaco, algo que se resiste a hacer porque teme lastimar a Lancelot.

Cuando el rey de Edimburgo atrapa a Lancelot Tristan libera una fracción de su poder y libera a su amigo. En ese momento, aparecen Meliodas, Ban y Gowther y destruyen al ejército de Vacíos en cuestión de segundos.

Tristan finalmente derrota al sacerdote y Diane llega con el rey de las hadas y Elizabeth. Deathpierce aprovecha la distracción para escapar a otra dimensión utilizando el bastón del caos, pero los protagonistas de “The Seven Deadly Sins El rencor de Edimburgo Parte 2″ lo siguen.

Deathpierce se enfrenta a Tristan y Lancelot en la película “The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo Parte 2” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE SEVEN DEADLY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO” PARTE 2?

¿Tristan y Lancelot logran vencer a Deathpierce?

Mientras Elizabeth elimina al sacerdote que una vez más intenta hacerle daño, Deathpierce deja que el bastón del caos lo consuma para poder derrotar a sus rivales. Cuando Lancelot comprende que sus ataques no lastiman al monstruo le pide a Tristan que no contenga su poder demoníaco.

Al ver que su amigo desaparece por un ataque de Deathpierce, el hijo de Meliodas y Elizabeth deja salir todo su poder, pero duda cuando ve a criaturas sufriendo en el interior del monstruo. Lancelot en forma de hada reaparece y le asegura que no se trata de personas y que puede atacar sin temor.

Tras vencer a Deathpierce, Tristan se enfrenta a Lancelot para terminar la pelea que iniciaron cuando eran niños. En tanto, Gowther le explica a Meliodas que Tristan necesita a alguien de confianza a su lado, al igual que él contó con Ban y los otros pecados.

Cuando Tristan se desmaya, Lancelot descubre que fue el rey Arturo quien le entregó a Deathpierce el bastón del caos. Luego de destruirlo, transporta a Tristan y a Deathpierce a Edimburgo, y emprende un nuevo viaje, mientras el caballero de Jericho lo sigue de cerca.