CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tras la derrota de Con el Rey Demonio, la paz fue restaurada y todos pueden vivir tranquilamente, pero se termina cuando en “The Seven Deadly Sins: Cursed by Light” (“Nanatsu no Taizai: Hikari no Norowareshi Mono-tachi” en su idioma original) surge una vieja amenaza que podría destruir todo por lo que han trabajado, así que Meliodas y los demás Sins deben volver a la acción para enfrentar a una poderosa alianza.

Lo extraño es que los que amenazan con terminar con la Era de paz son Dubs, un famoso maestro artesano dentro del Clan Gigante, y Dahlia, el segundo Rey Hada elegido por el Arbol Sagrado. Aunque el último se negó a ser parte de la Guerra Santa el primero ayudó a ponerle fin.

Dubs y Dahlia comienzan a reunir ejércitos y atacar a los caballeros santos y los siete pecados capitales, porque creen que su misión es acabar con aquellos que acabaron con la guerra. ¿Cuál es su verdadera motivación? ¿Quién realmente está detrás todo?

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE SEVEN DEADLY SINS LA MALDICIÓN DE LA LUZ”?

Cuando Meliodas y su hermano menor Zeldris van al Reino de los Demonios y son atacados por Dahlia y Dubs. Mientras Meliodas y Elizbeth permanecen encerrados el nuevo Rey Demonio decide reunir a sus ejércitos para salvar a su hermano.

En Britannia, hordas de hadas y gigantes atacan a los caballeros sagrados y los pecados restantes. Luego de la destrucción de la boda de King y Diane, Ban descubre que esos ejércitos fueron encantados con armas.

Aunque Demon Realm, Meliodas y Zeldris logran vencer a Dahlia y Dubs confirman que solo eran peones y que algo más grande está detrás de todo el caos. Se trata de la Deidad Suprema, quien cree que la única forma de lograr la armonía es a través del conflicto eterno y por eso quiere destruirlos.

Los Sins logran salvar al Reino de los Demonios y se enfrentan a la deidad. Poco después aparecen Meliodas y Zeldris para ayudarlos a vencer al poderoso enemigo y restaurar la paz. Finalmente, Merlín observa desde lejos, anuncia que la Era de los Dioses ha terminado y que la Era de los Humanos ha comenzado.

Los pecados lograron conservar la paz por la que tanto lucharon (Foto: Toei Company)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE SEVEN DEADLY SINS: CURSED BY LIGHT”?

“The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz” cubre los capítulos finales del manga y completa los arcos de los personajes. Además de la boda de Meliodas y Elizabeth finalmente, se muestra a Zeldris reconciliándose con su hermano y al resto de los Sins siguiendo su camino.

Aunque está película contó lo que sucedió poco después de final de la quinta temporada de “The Seven Deadly Sins” aún no se sabe que sucedió entre el final y los 10 años de la aparición de Tristan.

El epílogo del anime toma lugar 10 años después del desenlace de la aventura principal. Ahora Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth, es un joven príncipe ansioso de aventuras, y con el mismo sentido de justicia de su padre. ¿Habrá más películas?